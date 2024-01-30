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盛群法說會／估第1季落底 第2季會更好

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
盛群總經理蔡榮宗。本報系資料庫
盛群總經理蔡榮宗。本報系資料庫

微控制器（MCU）廠盛群（6202）於今（30）日舉行法說會，該公司總經理蔡榮宗表示，今年表現應可優於去年，上半年營收比重可能約為四成多，下半年則占約五成多。不排除首季業績可能落底，比去年第4季稍低，第2季表現提升。

盛群已先公布去年財報，合併營收為25.96億元，年減56.8％，毛利率為50.4％，年減0.2個百分點，主要是去年第4季受到通路商獎勵政策與價格調整影響，單季毛利率降到四成水準。

在獲利方面，盛群去年歸屬母公司業主淨利為1.11億元，年減89.9％，每股純益為0.49元，去年第4季歸屬母公司業主淨損為1,765.5萬元，每股淨損0.08元。

關於庫存議題，蔡榮宗指出，在盛群轉投資通路商方面，庫存水位應該最晚到第2季就會恢復正常，其他通路商則應於本季底就可恢復。

在IC成本方面，蔡榮宗也說，從1月開始，盛群獲得合作的晶圓代工廠調低晶圓價格約雙位數百分比，因此首季收到從晶圓代工廠回片的數量大約將季增兩成，但總貨款金額卻會減少。

晶圓代工廠 盛群

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