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王美花出席聯發科辦公大樓動土典禮 談IC設計、AI應用

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長王美花。本報資料照
經濟部長王美花。本報資料照

經濟部長王美花今（30）日表示，聯發科（2454）辦公大樓落腳新竹高鐵，等於是該企業在台灣又擴大了IC設計的研發基地， 讓台灣整個生態系愈來愈完整，在AI的時代，非常多的AI應用都會增加，非常贊成聯發科在台灣、在IC設計部分加大投資力道。

王美花今出席聯發科新竹高鐵辦公大樓開工動土典禮，受訪時做了以上表示。王美花指出，聯發科擴大台灣投資，擴大台灣研發能量及培育研發人才，將擴大台灣半導體生態系，有利讓台灣的IC設計在全球市占及台灣半導體產業的全球地位再提升。

王美花也提到，台灣擁有完整上、中、下游產業鏈，我們非常珍惜。台灣IC設計在全球產值高達400億美元，全球市占約20%，隨AI應用大爆發，經濟部正密切注意相關AI發展，要讓IC設計將這能量擴散到更多產業。

此外，媒體也關心台積電（2330）2月24日將舉行熊本一廠開幕典禮，屆時部長是否會應邀出席？對此，王美花未予否認，但表示由台積電宣布。

而針對老牌IC設計廠揚智（3041）遭周刊爆料近期多位中高階主管離職，還技轉陸資企業，涉嫌違反營業秘密一事，王美花表示，揚智還沒經過經濟部許可，跟大陸進行相關投資或技術合作等情事，經濟部已經啟動行政調查，目前正在進行調查當中，調查結果會再跟大家報告。

IC設計 王美花 聯發科 經濟部

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