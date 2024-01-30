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揚智將補總座與財務長 但又一主管離職

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）於昨（29）日召開股東臨時會，針對近幾個月的人事變動，董事長梁厚誼於會後受訪指出，總經理與財務長職務將有新人到任補齊，至於人資長職務暫不補缺，仍會觀察適當人選，目前有資深人員維持運作。

揚智先前歷經七年虧損，2022年終於小賺，去年前三季每股淨損3.42元。

在人事方面，揚智原財務長游俊菖於去年11月下旬辭職，總經理暨執行長程心璿、人資長黃建銘也將於今年3月離職

不過，在揚智股東會結束後，該公司於昨日傍晚又公告會計主管變動，原會計主管黃馨慧辭職，並於昨日生效，新任會計主管將於2月董事會核准後公告。

揚智在重大訊息中提及，該公司經營管理階層的離職原因，因涉及個人因素，基於尊重個人隱私，不便詳述。

揚智 股東臨時會 離職

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