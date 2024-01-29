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Ansys宣布入股Humanetic 導入安全生態系統

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Ansys宣布與 Humanetics展開更深入的合作，以提升人類的安全。圖／Ansys提供
Ansys宣布與 Humanetics展開更深入的合作，以提升人類的安全。圖／Ansys提供

美商模擬軟體大廠安矽思（Ansys） 今日宣布已達成最終協議，將從於2018年首次投資 Humanetics的全球私募股權公司Bridgepoint，收購 Humanetics 的少數股權。交易須遵守慣例的結算條件，並獲得必要的監管批准。

Humanetics是一家提供實體和數位人類安全系統及感應器技術的領導商。在現有合作關係的基礎上，兩家公司將共同加強人類的安全工程生態系統，並藉由將物理和虛擬安全解決方案與數位孿生相結合，幫助推動產業向前發展。

Humanetics 執行長兼總裁 Christopher O’Connor 表示，Humanetics 的任務是爲工程師提供用於推動創新和改善控制的數據，從而在任務關鍵型環境中保護人類。將我們的安全和傳感器專業知識與 Ansys 的模擬功能相結合，是爲我們的客戶增加價值並拯救更多生命的機會。與 Ansys 的合作關係將使我們能夠在人類安全生態系統中進一步激發出新的創新水平。

Ansys資深產品副總裁Shane Emswiler指出，公司始終致力於與的現有和未來的所有合作伙伴合作，推動產業創新。Ansys 和Humanetics的現有產品具有高度互補性，爲主動和被動自動安全測試和設計提供了端到端解決方案。與Humanetics更深入的合作關係不僅將使我們的客戶能夠進一步將物理測試數據與數位模擬數據整合在一起，而且還可能實現互聯的數位和物理產品，從而改變人類的安全生態系統。

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