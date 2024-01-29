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景碩擬再發2700張限制股留才 激勵員工及提升向心力

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

載板廠商景碩（3189）在去年發放限制型股票留才後，今（29）日公告擬再發2,700張限制股留才，激勵員工及提升向心力。

景碩公告提到，董事會決議發行限制員工權利新股案，預計發行價格：以董事會決議日發行普通股收盤價之50%，預計發行總額共計2,700張。

景碩說明，既得條件：符合公司之限制員工權利新股發行辦法所定之年資及年度績效考評標準等。

可能費用化之金額方面，景碩提到，若以公司普通股股票113年1月19日之收盤價98.4元擬制估算，每年分攤之費用化金額，於113、114及115年度費用化金額分別約為：72,641仟元、42,421仟元及13,129仟元。

對公司每股盈餘稀釋情形，景碩說明，以所訂既得條件及以本公司目前流通在外股數計算，此費用化金額對公司每股盈餘稀釋情形，於113、114及115年度分別為0.16元、0.09元及0.03元，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。

景碩 股票

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