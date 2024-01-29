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張忠謀也來了！黃仁勳穿皮衣現身台北街頭 廣達老董帶隊嚐愛店

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達老董林百里帶輝達創辦人黃仁勳前往愛店品嚐美食。翻攝自「鄒記食鋪」臉書專頁
廣達老董林百里帶輝達創辦人黃仁勳前往愛店品嚐美食。翻攝自「鄒記食鋪」臉書專頁

輝達NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳近日再度訪台，被目擊現身在位於松山區的全預約熟客制私房料理餐廳「鄒記食鋪」用餐；據該店分享的照片顯示，同桌一起用餐的還有廣達（2382）董事長林百里，瞬間引發台系AI供應鏈的熱議。

據悉，該餐廳主廚來自杭州，主要精通各種江浙大菜料理，並被稱為「台北最難預約私廚之一」，而該店也是科技界大老廣達董事長林百里、以及鴻海（2317）創辦人郭台銘的愛店，因此這次老董林百里現身帶著有「AI教父」之稱的輝達創辦人黃仁勳，一起前往品嚐，就格外引發市場的關注。

據了解，輝達創辦人暨執行長黃仁勳此次來台，主要是為了參加台灣分公司舉辦的尾牙，他在活動結束後，也特地接受媒體訪談，並點出與台鏈大廠的關係。黃仁勳表示，輝達是加速運算與AI運算的先驅，不過，這是一個非常大的市場，AI會在手機、電腦、機器人與汽車，以及在雲端與資料中心上運行，AI將改變一切，並且無所不在。

對於發展AI面臨的挑戰，黃仁勳認為是如何擴大AI晶片的產能。輝達產品的供應吃緊，但需求卻非常強勁，所以也與台積電（2330）及其他供應鏈夥伴積極合作，努力滿足需求。該公司持續推進AI技術，但同時也會注意相關安全議題。

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