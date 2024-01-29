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遠傳「5G救護車」前進南投 啟動5G救護車捐贈公益計畫

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）拓展5G急救醫療布局，攜手南投縣政府今（29）日舉行「5G救護車捐贈儀式」，由遠傳將裝載在救護車上的5G遠距診療相關軟體、服務及設備捐贈給南投縣政府，為南投縣政府消防局打造南投首輛「5G救護車」，「5G救護車」結合遠傳5G遠距診療平台，串連埔里基督教醫院急診醫療資源及遠端指導，以5G科技協助南投縣提升緊急救護品質。

遠傳電信總經理井琪、南投縣縣長許淑華代表出席「5G救護車捐贈儀式」。井琪表示，遠傳響應國家公共衛生政策，自主開發「5G遠距診療平台」，2020年即推出全台第一個5G遠距診療並積極拓展據點，將醫療資源帶進偏鄉與離島。隨著人口老化及慢性病盛行率持續上升，面對分秒必爭的危急個案，5G低延遲、高解析傳輸是實現即時救護指導的關鍵，可有效提升緊急救護成功率。

井琪指出，全球都還在問5G「殺手級應用」是什麼，遠傳透過遠距、即時且及時的救護，實現也落地5G「救援者應用」。南投縣地處台灣的中心，期盼能以南投縣為起點，將遠傳「5G救護車捐贈公益計畫」陸續推廣至更多縣市，讓「5G救護車」這項救援者應用能深入全台各個角落，守護更多國人的生命。

許淑華表示，感謝遠傳電信捐贈5G救護車，南投縣因地形廣大，期望透過數位治理提升治理效能。目前，南投縣在醫療領域已大量運用數位科技，也將持續積極尋求相關技術應用，期望在各領域充分發揮科技優勢。

遠傳表示，「5G救護車」以自主開發的5G遠距診療平台為核心，此次「5G救護車捐贈公益計畫」內容包含搭載5G傳輸的平板、影像處理電腦、車載攝影機、骨傳導抗噪耳機等設備，市價約70萬元，可即時傳送救護車內多角度的高清互動影像，並由救護員第一視角搭配骨傳導抗噪耳機，與遠端連線醫院或高級救護員即時互動，有效縮短到院前檢傷時間、強化緊急處置品質，並縮短轉院時間、提高病情穩定度，把握分秒必爭的黃金救援時間。

遠傳指出，「5G救護車」於2021年底首度亮相，並於2022年攜手台北市政府消防局打造全球消防救護首創「5G急救醫療聯防救護車」，建立高級救護分隊遠距即時救護指導，協助第一線救護人員辨識危急個案（ALS），提升急救成功率、增加個案存活率。上線一年不僅成功啟動超過500件案例、且完成遠端醫療指導的啟動率達100%，通訊品質滿意度高達9成以上。

遠傳表示，2023年更與台北市政府消防局，共同攜手澎湖縣政府消防局，啟動5G跨海急救醫療聯防，解決澎湖離島醫療資源相對不足、送醫距離較遠等問題，更成功即早辨識急性心肌梗塞個案，助患者順利完成手術。未來將持續推廣「5G救護車」應用至台灣各個角落，守護國人生命。

5G 救護車 遠傳電信

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