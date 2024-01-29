工研院攜手嘉義縣強化科技救災能力

為強化毒化災應變機制，降低消防員救災風險，工研院今（29）日與嘉義縣政府簽署化學災害應變合作備忘錄，將結合工研院科技救災技術與嘉義縣第一線消防人員搶救經驗，強化雙方毒化災與提升事故防災應變能力。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英表示，目前國內產業經常使用化學品已高達6萬多種，操作使用過程中若稍有不慎，就會造成災害，像是工廠火災或是毒氣外洩、載運有毒化學槽車翻覆、勞工職災等等。根據統計，每年具有化災疑慮通報事件高達300餘件，為協助國內產業快速切入毒化災應變，工研院在1976年即創建了臺灣第一個緊急應變諮詢中心，簡稱ERIC。在環境部化學署的支持下，1996年後更擴大毒化災應變領域的的技術發展，除了協助國內救災，第一線人員的訓練也是中心的成立重點，包含最新的「虛擬實境訓練模組」、「延伸實境兵棋推演模組」等皆能扎實提升救災人員面對化學災害的智能技術，以減少身處風險的機率。

嘉義縣長翁章梁指出，隨著佔地88公頃的嘉義科學園區於2023年五月開始動土，預計年產值將超過380億元與帶來超過5700個就業機會外，救災的量能需求也須隨之提升。翁章梁表示，消防同仁火裡來水裡去十分不易，救災不能僅仰賴同仁們捨身救災的精神，科技化設備與訓練技術更是保障同仁人身安全的重要指標。此次嘉義縣消防局有幸能與工研院簽署化學災害應變合作備忘錄，相信藉由工研院的科技實力與豐富的經驗，更能強化嘉義縣化災應變量能，且成為農工大縣邁進與蛻變的重要基石。