英華達啟動世代交替、陳柏誠出任總座 董座何代水：多年辛苦熬成婆

四大代工廠中創立最久、走過最漫長歲月的英業達（2356）如今已成為本土電子代工廠中，首家有能力自研AI晶片並具備出貨實績，同時跨進IP領域大放異彩的業者，而旗下智慧裝置事業子公司英華達也啟動世代交替，原總經理何代水正式接下董事長職務，而總經理一職則由原執行副總陳柏誠出任；對此，何代水笑稱，陳柏誠接任總座職務非常合適，我們都是從工程師開始做起，歷經數十年才終於「多年辛苦熬成婆」。

英業達集團素有「選賢與能」的美譽，內部長年奉行創辦人暨集團會長葉國一「傳賢不傳子」的觀念，持續挖掘適合、且能幹的人才帶領集團前進，而這次子公司英華達啟動重要職位的交接，是繼去年6月份集團董座葉力誠接任以來，首件子公司人事異動案；負責集團旗下智慧手持、穿戴式裝置及智慧居家研發製造事業的子公司英華達，主要成立於2000年，當時在公司靈活運用兩岸三地的資源之下，成功在無線網路通訊產品的開發上取得不小的成果。

英華達旗下主要製造廠區，位於上海（浦東）及南京，不過近年集團為避免美中貿易戰波及生產，已持續逐步降低大陸產能，並在馬來西亞、河內等地完成設廠，並且馬來西亞主要生產基地則位於檳城，目前產能已逐步加速移轉，待全面完成移轉後，上海廠產能比重由過往逾八成降至46%、南京為14%，馬來西亞占30%、越南雖為新設廠址，比重也有一成，並隨著疫情趨緩，馬來西亞及河內據點的客戶都開始啟動增單。

據悉，新接任英華達董座之位的何代水，當初因其出眾的專業能力，而被選中出任子公司總經理一職，而當時同樣被予以重任的還有現任集團總經理蔡枝安，他當初被升任為企業電腦事業群總經理，另外還有目前擔任個人電腦事業群總經理一職的張輝，共計三名經理人皆在年僅五十歲出頭時，就同時被交付重任，領導集團持續前行，由此可見英業達長年貫徹創辦人葉國一「選賢與能」的初衷。