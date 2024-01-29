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SAP 加速雲端布局 看好商業 AI 動能

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

SAP發布2023年第四季度及全年財報亮點，雲端業務表現強勁，第四季度和全年成長分別為25%和23%；其中，SAP S/4HANA 雲端ERP表現尤為出色，全年成長達72%。雲端業務毛利全年成長27%，營運利潤全年成長更高達13%。SAP達成或超出了2023 年所有關鍵指標的預期，預計2024年雲端收益將繼續加速成長。

SAP CEO柯睿安（Christian Klein）表示，SAP在所有關鍵指標上都達成或甚至超過了2023年的預期；業務訂單持續累積，目前我們預期雲端營收（Current Cloud Backlog）成長超過27%，創歷史新高。我們對 2024 年充滿信心，奠基於這堅實的基礎，SAP正開啟一個全新的篇章，將持續深化策略性成長領域的投資，尤其是商業AI，從而引領創新。

SAP全球執行副總裁、大中華區總裁黃陳宏博士表示，去年我們在大中華區實現了雲端業務的穩步成長；新的一年，我們深刻地看到，大中華區企業加速轉型上雲、全球化營運佈局、落實永續發展三大方面，有越來越強勁的需求。SAP將繼續利用領先的數位技術和豐富的產業實踐，助力客戶走向高品質發展，成為全數據、全連結、全綠色的永續智慧企業。

SAP分析全球企業三大發展趨勢，在轉型上雲加速部分：企業要快速因應市場變化，需要把營運數據及管理搬遷上雲，打通端到端的資料，消除數據孤島狀況，使管理層對業務有即時洞察，從而迅速作出商業決策，成為全數據的智慧企業。企業在雲端，還可以享受包括 SAP 商業 AI 等前瞻創新技術。

全球化營運布局：企業積極佈局海外市場，邁向更高品質的全球化發展，打造國際管理體系，融入全球生態系。SAP 憑藉一站式企業級管理解決方案，和全球最大的商業網路，助力企業與世界串連，健全合規、人才、供應鏈、行銷和永續發展五大能力，建立強大的數位核心。

落實永續發展：ESG已成為每個企業的必修課，在加速落實碳排管控與追蹤的同時，還要面對全球市場繁複的各種法規及準則。SAP 綠色帳本幫助企業將碳排資訊轉化為財務資產，變現真實、精確、可計算的碳排數據，實現「業碳財一體化」的願景，成就全綠色的永續發展企業。

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