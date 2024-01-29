傳PC出貨止跌回升 台鏈三巨頭曝「這時」起將回春

全球PC市況持續回暖，有供應鏈業者透露，筆電市場需求已逐漸顯現，市場需求已升至年增3.6%，2024PC出貨將止跌回升，其中又以AI創新應用所帶來的漲勢最為強勁，眾廠也將技術研發聚焦AI領域，這也是決定AI PC未來成長力道的關鍵，預估最明顯的成長幅度將在明年。台鏈PC代工三巨頭廣達（2382）、仁寶（2324）、英業達（2356）也同聲按讚，看好PC市場將在「下半年」重獲強勁成長態勢。

廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令透露，截至目前PC供應鏈還沒有完全恢復，預計要到「下半年」才會大旺，今年很大部分成長的部分都聚焦在AI伺服器；有關AI伺服器出貨時間，他透露，目前市場仍受缺料影響，出貨行情方面都還沒開始，最快也要等到第二季、至少5、6月才會顯現，整體行情也才會更真實。

英業達也同樣看好AI PC帶來的強勁效益，集團筆電事業總經理張輝則透露，由於各品牌廠今年下半才逐漸推出新品，2024年全球PC市場的主力產品仍舊是非AI PC，不過他看好擴大採取AI應用之後，AI PC可以觸發整個PC市場的規模成長，而英業達今年鎖定全系列架構、下半年出貨新品，AI PC將占整體筆電營收3%至5%，預估明年可望進一步擴大業績比重。

仁寶總座翁宗斌則表示，2024上半年PC市場仍有不小的挑戰，旗下筆電產線已趨向健康，旗下庫存早在去年中就已完成出清，隨著國內筆電市況邁向復甦，而仁寶已投身AI人工智慧技術研發，並攜手微軟打造AI PC新品，該新品配合認證進度，最快預計今年5月將問世。

翁宗斌希望，透過推出AI PC 新品，能有效刺激PC 市場商機，至於非 PC 部分，他則看好，伺服器、車用電子、通訊 5G 以及智慧醫療等產品線的發展，並直言，各產品線最少都一定會有雙位數成長，再加上AI PC新品，有望成為此波換機潮的最大贏家。