台積電熊本二廠有影 法人為營運後市按讚

日媒報導台積電（2330）將在熊本興建第二座晶圓廠，此外，預期美國補貼將在3月入帳，法人機構表示，目前台積電海外各廠皆符合進度，雖海外廠設置條件複雜，成本較高，但台積電會積極追求最大利潤，因此，對後市營運前景按讚。

市場傳出，在2月24日台積電日本熊本廠舉行開幕典禮前，出身熊本的日本農林水產大臣坂本哲志在一場地方會議上說，台積電正評估興建的第二座工廠將落腳熊本縣菊陽町，最快2月6日將宣布熊本二廠地點。據傳台積電已敲定2月初舉行董事會，屆時可能通過熊本二廠投資案，也會通過去年第4季配息。

分析師指出，台積電的日本投資三大策略項目，包括熊本12吋晶圓廠（JASM）、橫濱及大阪IC設計中心、茨城3DIC先進封裝研發中心等，將達成IC設計、晶圓製程、後段封裝等生產鏈上下游垂直整合。

圓廠半導體的庫存在2023年結束調整，庫存恢復到健康的水準，預期2024年對台積電會是健康成長的一年，尤其得益N3技術持續強勁成長、市場N5技術和AI相關需求。21~26%，營運將優於產業平均。

分析師表示，台積電今年成長動能來自HPC及N5、N3製程和CoWoS營收貢獻上揚，預估全年每股獲利約36元。