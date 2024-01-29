快訊

3生肖春節旺財！命理師：偏財不宜見天 廟後方買彩券易中獎

「5種食物」少碰，起司每周別超過1次！營養師大推「護腦菜單」降失智風險

愈晚買房愈苦！ 一表看全台購屋壓力加重最多五縣市

台積電熊本二廠有影 法人為營運後市按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台積電將於二月廿四日舉行日本熊本廠的開幕典禮，日本首相岸田文雄可望出席。圖為熊本廠去年的建廠情形。（路透）
台積電將於二月廿四日舉行日本熊本廠的開幕典禮，日本首相岸田文雄可望出席。圖為熊本廠去年的建廠情形。（路透）

日媒報導台積電（2330）將在熊本興建第二座晶圓廠，此外，預期美國補貼將在3月入帳，法人機構表示，目前台積電海外各廠皆符合進度，雖海外廠設置條件複雜，成本較高，但台積電會積極追求最大利潤，因此，對後市營運前景按讚。

市場傳出，在2月24日台積電日本熊本廠舉行開幕典禮前，出身熊本的日本農林水產大臣坂本哲志在一場地方會議上說，台積電正評估興建的第二座工廠將落腳熊本縣菊陽町，最快2月6日將宣布熊本二廠地點。據傳台積電已敲定2月初舉行董事會，屆時可能通過熊本二廠投資案，也會通過去年第4季配息。

分析師指出，台積電的日本投資三大策略項目，包括熊本12吋晶圓廠（JASM）、橫濱及大阪IC設計中心、茨城3DIC先進封裝研發中心等，將達成IC設計、晶圓製程、後段封裝等生產鏈上下游垂直整合。

圓廠半導體的庫存在2023年結束調整，庫存恢復到健康的水準，預期2024年對台積電會是健康成長的一年，尤其得益N3技術持續強勁成長、市場N5技術和AI相關需求。21~26%，營運將優於產業平均。

分析師表示，台積電今年成長動能來自HPC及N5、N3製程和CoWoS營收貢獻上揚，預估全年每股獲利約36元。

台積電 晶圓廠 IC設計

延伸閱讀

日本二廠傳最快2月6日宣布 台積電七個字回應了

台積電海外布局傳好消息 最快2月6日宣布日本建熊本二廠、美國補貼3月底前到手

台積電目標價花旗喊740元 重申「買進」評等

蘋果3月1日亮財報 牽動台積電、大立光、鴻海等後市

相關新聞

日本二廠傳最快2月6日宣布 台積電七個字回應了

日媒報導，台積電正評估興建的日本第2座工廠將落腳熊本縣菊陽町，最快將在2月6日正式對外宣布。台積電今天表示，有關日本二廠...

整理包／四大代工齊聲按讚AI 產能逐步開出、周漲幅一次看

生成式AI 浪潮勢不可擋，國內四大代工包括英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）先後搶...

台積電熊本二廠有影 法人為營運後市按讚

日媒報導台積電（2330）將在熊本興建第二座晶圓廠，此外，預期美國補貼將在3月入帳，法人機構表示，目前台積電海外各廠皆符...

英特爾 AI PC 計畫推進 法人看好 PCB 鏈5家大廠最受惠

英特爾（Intel）去年啟動 AI PC 加速計畫（AI PC Acceleration Program），據了解相關計...

家登今年手握台美中客戶大單 全年業績至少年增兩成

晶圓傳載方案商家登（3680）今年獲得台灣及美國等兩大晶圓廠的先進製程及先進封裝訂單加持，又幾乎通吃中國晶圓代工廠的成熟...

日首相下月親臨台積熊本廠開幕 台積電將當面送「大禮」

台積電海外建廠進度最順利的日本熊本廠，訂2月24日下午舉行開幕典禮，今年6月股東常會後將退休的台積電董事長劉德音，將協同接棒董事長的現任總裁魏哲家，將率領多位一級主管前往親自主持，台積電也邀請日本首相岸田文雄親臨，見證台積電為日本半導體復興計畫開啟新篇章。據了解，台積也會當場送出「大禮」。 據本報掌握的消息，日本官方已決定升高熊本廠開幕典禮當天進廠人員安檢規格，必須取得由台積電核發的授權碼，才得以進廠。如此嚴謹的安檢要求，凸顯岸田文雄與日本重要政界人士將與會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。