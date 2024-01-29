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信驊攻入輝達 AI 伺服器供應鏈 今年訂單出貨逐季看升

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）傳出成功搭上輝達（NVIDIA）的AI伺服器商機，今年出貨動能將可望進入大幅度成長動能。法人指出，輝達AI伺服器今年訂單滿手，連帶讓信驊BMC訂單動能看增，預期今年應用在AI伺服器的出貨動能可望逐季攀升。

輝達推出的AI加速器晶片自去年以來就成為市場關注的焦點，且由於輝達委託OEM／ODM廠開發的AI伺服器解決方案訂單動能也開始同步大增，並獲得微軟、Meta及亞馬遜等雲端服務大廠持續追加訂單，使輝達AI伺服器成為目前市場上的當紅炸子雞。

據了解，AI伺服器與一般伺服器相同需要數顆BMC晶片作為後台運作控制，因此信驊在輝達的AI伺服器供應鏈當中同樣扮演重要腳色。法人圈傳出，信驊受惠於輝達AI伺服器需求量大增，信驊的BMC晶片訂單動能同樣被客戶追加訂單，今年應用在輝達AI伺服器訂單動能有望逐季看升。

信驊公告2023年12月合併營收達3.19億元、月減6.8％、年減18.5％，寫下四個月以來低點。累計信驊去年全年合併營收為31.30億元、年減39.9％，創歷史第三高。

伺服器 AI 輝達

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