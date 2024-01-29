整理包／四大代工齊聲按讚AI 產能逐步開出、周漲幅一次看

生成式AI 浪潮勢不可擋，國內四大代工包括英業達（2356）、廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）先後搶進完成布局，帶動股價漲勢不斷，而隨著農曆春節將至，大廠為慰勞員工整年的辛勞，紛紛籌辦盛大的尾牙旺年會，而目前除了緯創之外，其餘業者皆已辦完，值得一提的是三大巨頭都趁活動期間，釋出全球擴產、擴廠的最新消息，以實際行動來證明對AI前景充滿信心，《經濟日報》也特地整理以上幾檔指標股，近一週漲跌幅及動向，供讀者了解，快來看看吧！

1.緯創（3231）

緯創（3231）上週五（26）日以114.5元開低震盪，盤中最高達前一日收盤價115元，不過終場賣壓湧現，以113元作收，較前一交易日下跌2元、跌幅1.73%，不過收盤價與前一週（19日）收盤107元相比，仍上漲6元，單週漲幅達5.6%，相當驚人。

據悉，緯創近年持續布局AI，除了拿下輝達的GPU基板(Baseboard)代工大單之外，預計今年將再新增AMD、Intel的代工訂單、逐步加入貢獻，而隨著GPU伺服器新產能於今年初正式投產、下半年再加入在AI智慧園區擴充的全新產能，市場預期，今年緯創GPU伺服器最高將有「三位數」增長，因此稱之為「AI伺服器晶片競爭市場的主要贏家」。

對此，緯創墨西哥廠區總經理賴育民也透露，集團旗下主要伺服器出貨地為墨西哥，目前廠區共有兩期，為支應越來越大的訂單量，公司已持續提升廠區產能，第三期正如火如荼的持續擴建中，整體工程已即將完成，預計今年初（第一季）即可完工。看好今年不論企業伺服器或是GPU伺服器，都將繳出成長態勢，又以GPU伺服器扮演主要動能。

2.廣達（2382）

廣達（2382）上週五（26）日以248元開低震盪，盤中最低一度來到241元，終場跌幅收斂，收在242元，較前一交易日下跌7元、跌幅2.81%，不過收盤價與前一週（19日）收盤240元相比，雖僅上漲2元，不過仍呈現上漲態勢，單週漲幅為0.83%，值得關注。

廣達資深副總經理暨雲達總經理楊麒令日前在旺年會上透露，2024年供應鏈還沒有恢復，預計要到下半年才會大旺，今年很大部分成長的部分都聚焦在AI伺服器；有關AI伺服器出貨時間，由於目前市場仍受缺料影響，出貨行情方面都還沒開始，最快也要等到第二季、至少5、6月才會顯現，整體行情也才會更真實。

不過針對產能方面，楊麒令則指出，目前已知旗下海外3個廠都會有擴充，包含北美墨西哥、泰國跟歐洲德國廠在近2年都一直有擴廠、擴產計畫，這些擴充都不會停止，至於產能佔比其實海外都蠻平均的，內部也今年考慮在泰國新建置L6產線，綜觀2024年海外絕對會有新的產能開出，大方向仍然看好整體市場的成長態勢不變。

3.英業達（2356）

英業達（2356）上週五（26）日以56元開低震盪，盤中一度翻紅上攻至56.7元，不過終場仍受賣壓影響，收在55.4元，較前一交易日下跌0.8元、跌幅1.42%。不過收盤價與前一週（19日）收盤價51.9元相比，仍上漲3.5元，單週漲幅達6.74%，表現亮眼。

英業達總經理蔡枝安上週在旺年會上透露，2024年景氣應該要回升，雖然年初時還有很多企業啟動裁員，不過內部仍然看好2024年將維持成長趨勢，至於伺服器方面則是還會有雙位數成長，放眼整個英業達全球佈局，目前大多都已完成，而在馬來西亞、墨西哥、泰國等都有拓點，旗下泰國廠新產能預估今年年底可完工，最快明年第二季啟動量產，將以伺服器產線為主。

蔡枝安指出，目前旗下各廠區的產能及擴廠計畫，都將於明年開出，至於2025年Q2左右各地新廠也都將獲得認證，可能到2025年底泰廠的生產量才會整個起來，至於NB方面來說，雖然泰國已經量產，但NB新廠在明年年中將會完工，屆時會再更進一步提升，目前2024的產能仍以中國為主。

4.仁寶（2324）

仁寶（2324）上週五（26）日以36.2元開低震盪，盤中最低達35.35元，終場收在35.5元、較前一交易日下跌約1.7元、跌幅高達4.56%。其收盤價相較前一週（19日）收盤價36.3元相比，下挫0.8元，單週跌幅達2.2%，為四大代工中唯一下跌的個股，外界認為週漲跌呈現下滑的主要原因，是因為1/17旺年會釋多項利多消息，讓股價一時拉升過高，導致後續漲多回檔的修正力道顯現，才讓單週漲跌幅呈現下滑態勢。

仁寶近年受惠AI PC熱潮，帶動整體走勢強勁，而外界看好其囊括「三大筆電品牌廠」AI PC新品的代工訂單，隨著2024年夏天正式推出AI PC後，有望藉此驅動筆電市場迎來一波換機潮，而仁寶也將一舉成為此次AI PC風潮的最大贏家。而總經理翁宗斌也在旺年會上透露，公司近年積極佈局非NB產業，而自己看好通訊、醫療、車電、雲端都將成為未來主要的布局重點，其中，車用電子方面，仁寶旗下有美國廠、墨西哥廠支應車電產品線，而目前也正在評估在歐洲設廠，至於確切地點在哪裡，目前還不能透漏。