彭博：台電大虧 威脅台灣晶片業

台電公司不穩定的財務狀況，正在威脅台灣的乾淨能源雄心，同時傷害台灣作為全球最大晶片製造商製造中心的吸引力，甚至增加在與中國大陸發生衝突時的脆弱性。

彭博資訊報導，台電預測今年將再次出現巨額虧損，在維持低電價的政治壓力下，國營的台電無法將天然氣和煤炭的上漲成本完全轉嫁客戶；此外，台電押注於離岸風電，但隨著成本和延誤的增加，這種再生能源技術在世界各地都遭遇困難。

報導指出，如果台電無法在乾淨能源發電獲得足夠進展，台灣可能會喪失作為晶片製造目的地的一些吸引力。全球最大的晶片製造商台積電，是蘋果和輝達等公司的晶片供應商，台積電的目標是在二○四○年前使用百分之百再生能源。

台灣約有百分之八十電力來自天然氣、煤炭及石油，重度倚賴進口的化石燃料，使其在受到中國大陸的攻擊甚或封鎖時，變得很脆弱。

研究公司Rystad Energy的分析師巴特巴亞爾表示，「台灣比以往任何時候都更需要再生能源來填補核電的空白。」她指出，增加更多綠色發電需要大量資金，而台電的財務狀況引發了主要晶片製造商供電可能中斷的擔憂。

台電代理董事長曾文生日前表示，截至去年底累虧達三八二六億元；若今年電價平均調漲百分之三，今年單年虧損為一八八七億元。

台電昨回應，國內再生能源發電占比約一成，在國際供應鏈的要求下，綠電需求愈來愈明顯，但經過經濟部標檢局調查，國內的綠電都跟得上廠商要求的量，而台電也配合政府政策，持續開發再生能源。

工總表示，產業的發展首先要關注的是供電是否足夠，以及穩定性是否有保證，這是基本的問題，其次才談到綠電是否能滿足產業需求，由於半導體產業對於綠電的需求很高，因此政府必須重新盤點能源政策。

工總表示，太過於依賴火力發電，無法解決淨零的問題，在地緣政治影響下，對台灣也很不利，對於核電是否延役，台電已表示交由新國會決定，但即便核電廠能延役，綠電也還是不夠。

工總也說，除了核能以外，氫能也是最好的綠電，新政府一定要加快腳步。

台電去年平均電價調漲百分之十一，但與同期燃料成本的增幅相比，台電的漲幅相形見絀。燃料成本上漲的部分原因是俄羅斯入侵烏克蘭後出現的全球能源緊縮，二○二二年亞洲發電廠煤炭基準價格飆升近百分之一六○，雖然去年回吐了大部分漲幅，但仍遠高於二○一九和二○二○年的水準；天然氣也有類似情況。

能源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）的亞太區電力和再生能源研究主管羅伯特．劉說，「台電是一家國家獨占的公用事業公司，因此無論哪一黨執政，它都面臨著確保低電價的政治壓力。」

亞洲其他國家的綠色雄心也受財務不佳公用事業的威脅，例如供應南韓約百分之七十電力的國有韓國電力公司，也面臨類似困境。

台灣政府仍希望再生能源的大部分成長將來自離岸風電，即使其中許多計畫由於成本上升和延誤加劇而陷入困境；此外，要求開發商向台灣設備製造商購買設備（國產化原則）的規定，已使整個產業的麻煩雪上加霜。