台積電還能再強20年嗎？ 這些企業都曾是產業龍頭

摘要 1.每一個企業、產業或國家都要不斷進步，不進則退。 2.台灣不應因半導體王國自滿，張忠謀就曾表示，台積電20、30年後可能會失去優勢。

這兩年全世界變化很大，有一個流行名詞叫做「黃金交叉」，指某個國家、市場、產業或企業，彼此實力消長、原本落後的反而超前。

1.港股、台股

其中一個例子是股市。香港這幾年因中國經濟不振，以及嚴格控管的政策，造成外資撤離，股市相對蕭條。反觀台灣，因為科技產業蓬勃發展，股市抗跌性強，台股指數超越香港。除此之外，最近東京證券交易所股票總市值，也超越了上海證券交易所。

2.台灣對中國、對新南向國家的投資

台商在中國及東南亞的投資也出現重大變化。2022年台商對新南向國家投資金額為52.7億美元，超越對中國投資50.5億美元。投資東南亞金額首度超過中國，一反過去20年走勢，形成黃金交叉。

3.蘋果、微軟市值

在企業方面，最明顯對照是蘋果與微軟。2023年底還有專家預期蘋果市值可以衝到4兆美元，沒想到最近一直下跌，主要原因是沒有特殊的新產品，加上手機市場已飽和，電動車策略仍不見蹤影。反觀微軟，投資OpenAI後，不斷的攻城掠地，去年又購併遊戲商動視暴雪，最近市值已追平蘋果、後來居上。

另外一個常跟蘋果比較的企業是中國小米。小米具創新力、品牌力與執行力，和蘋果很類似。小米智慧型手機是全球市占率第三，更令人驚豔的是，2021年小米宣布跨入電動車市場，最近即將推出；雖然比競爭對手如比亞迪晚，但市場高度期待。反觀蘋果電動車，遲遲不見蹤影。由此可見，企業企圖心也會決定其價值消長。

4.拼多多、阿里巴巴

在電商領域，令人跌破眼鏡的是拼多多異軍突起，打敗以前不可一世的阿里巴巴。阿里巴巴目前市值僅剩高峰期的四分之一，反觀拼多多因低價策略成功，又以TEMU席捲美國市場，市值一度超車阿里巴巴。

5.比亞迪、特斯拉

中國企業也開始挑戰世界龍頭，最近比亞迪憑藉著電池成本優勢，以低價強攻電動車市場。產量和銷售量已超越特斯拉，成為全世界電動車霸主，今年雙方差距可能會進一步拉開。

6.英特爾、輝達

在半導體產業，20年前的龍頭是英特爾，但如今英特爾市值遠遠落後於後進者輝達。輝達成功抓住AI晶片的潮流，目前市值高達1.47兆美金。另外一家台灣人經營的超微（AMD）市值也超越英特爾，令人感嘆。

7.三星、台積電

亞洲市場也有企業龍頭互換位置。曾經有很長一段時間，南韓三星的市值都超越台積電，但這幾年台積電後來居上，2023年營收也超越三星的半導體部門，成為世界第一。近年三星手機、面板和記憶體缺乏創新性，沒有找到新方向，被台積電超越並不意外。

8.摩根士丹利、高盛

再來看金融產業。著名龍頭換位的案例是，摩根士丹利超越高盛，成為全美市值、獲利最高的投資銀行。這在30年前是不可想像的事情，高盛高高在上，沒有人想到居然會落入敗部。關鍵就在於高盛忽略了「資產管理」業務，這是摩根士丹利的超車關鍵。

9.摩根大通、花旗

在商業銀行領域，最近小摩（摩根大通）公布盈利，達到歷史高峰， 囊括美國銀行界去年前9個月獲利的近20% 。30年前美國最大銀行是花旗，如今已掉到第三名，可見風水輪流轉。

台灣一向自認為實力比南韓強，從晶圓代工來看的確如此，三星的市占率落後台積電，但有一個領域韓國把台灣徹底打趴，那就是文化產業。

韓國文化產業創造「韓流」席捲全球，韓國音樂組合如Blackpink和BTS ，雄踞排行榜首位，韓國電影也勇奪奧斯卡金像獎，連韓國美食都深得歐美人士喜愛。從商業價值來看，台灣的文化產業完全不是南韓對手。

這對我們有什麼啟示？就是沒有永遠的贏家。每一個企業、產業、國家都要不斷進步，不進則退。台灣不應沉溺於半導體王座而自滿，張忠謀曾表示，台積電20、30年後可能會失去優勢；也要沉得住氣，黃仁勳十年磨一劍、一鳴驚人，是很好的榜樣！

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。