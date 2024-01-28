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緯穎 ASIC、中東專案出貨 滿圈為後市按讚

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

緯穎（6669）去年第4季認列AWS ASIC及中東案NRE貢獻中，法人圈預估，單季毛利率達10.8%，同時，今年第1季營收有望季增17%，加上中東專案供應鏈重啟，預估營收貢獻626億元下，持續看好緯穎營運後市。

分析師指出，緯穎去年第4季營收586億元，季增11%、年減33%，主因一般型伺服器需求較平緩，客戶訂單尚未回溫，加上AWS ASIC專案僅試產；毛利率部分，受惠於ASIC及中東專案的NRE挹注，預估可望創高來到10.8%，不過業外因台幣大幅升值造成匯損約2-2.5億元，預估單季每股稅後純益（EPS）為19.4元，季增30%、年減13.8%。展望今年第1季營運，部分AI伺服器以及AWS ASIC伺服器將開始小量出貨，預估單季營收為685億元，季增17%、年減8%，毛利率10%，營業利益48.79億，EPS約22.7元。

法人圈根據供應鏈調查，AWS ASIC相關零組件將於本季開始小量出貨，預計上半年出貨量可達600~1,000個機櫃，下半年進入放量期後，出貨量將提升至4,000~5,000個機櫃，在ASIC伺服器出貨下，預估全年營收為3,916億元，毛利率9.2%，EPS 114元，年增67%。

此外，中東相關業務已經重啟，預計下半年將會開始出貨。法人機構認為，照目前來看中東浸沒式水冷專案並不受晶片禁令影響，預計下半年可開始出貨，約貢獻營收626億元；AWS ASIC主要組裝廠為緯穎，加上先前取得Meta及Microsoft AI伺服器訂單，提供今年強勁成長動能，預估明年獲利有望進一步成長。

營收 伺服器

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