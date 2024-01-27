強攻12奈米 聯電攜手英特爾 有5大考驗

英特爾和聯電重磅出擊，雙方聯手合攻成熟製程，共同合作開發十二奈米製程，工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨表示，這是兩大公司在地緣政治變局才會有的應變策略，雙方合作雖有互補作用，但他認為未來合作能否順利，恐怕還得視美國晶片法案政策加持、中國大陸推動成熟製程腳步、美國總統今年十一月大選、半導體景氣於二○二七年又進入下波下行循環，以及其他競爭對手切入十二奈米製程反制等五大難題考驗。

楊瑞臨分析指出，英特爾和聯電都具備自行發展十二奈米製程的能力，但為何現在才決定雙方攜手合作，完全地緣政治演變才有如今的結合。英特爾可將產能利用率不高的美國十六奈米製程廠藉由聯電在十四奈米製程操作經驗，並引起現有二十八奈米客戶未來想導入十二奈米的客戶，引介到英特爾美國廠生產，這部分誠如聯電與英特爾共同聲明所提，利用雙方的互補優勢，擴大潛在市場，並加快技術發展時程。

但楊瑞臨進一步表示，由於雙方未揭露未來共同合作的權利及義務，包括是否支付授權金及如何分潤等細節，仍難評斷此事對雙方會帶來多大的助益。不過以雙方均發布重訊向全球揭露，英特爾和聯電似乎都認為會共創雙贏局面。

從英特爾、聯電現行面臨的晶圓代工處境來看，英特爾積極想扮演全球半導體供應鏈重組穩定供應商的重要角色，分別在美日、以色列、愛爾蘭、德國和馬來西亞等地大舉投資，並獲當地政府提供補貼歡迎。

對聯電而言，在台積電熊本一、二廠獲得日本政府，未來德國也是，並由二十八奈米延伸到十六奈米甚至十二奈米，預料未來挾政府補貼，對聯電在日本及歐洲市場爭取客戶會對造成極大的牽制；雖然聯電在新加坡興建十二吋新廠，有利分散地緣政治風險，不過格羅方德在新加坡擴產規模超越聯電，且聯電近年來與中國劃清界線後，想要重搭中國自主發展半導體列車機會降低，這也是聯電在地緣政治變化下，競爭愈來險峻，才會考慮與英特爾結合，取得未來在美國也有代工生產據點的門票。

楊瑞臨強調，地緣政治變局瞬息萬變，就以美中科技戰，美國對中國還會出什麼招，以及晶片補貼法案是否加大及限縮申請補助條件，以及美國今年十一月總統大選，都是變數，更何況二○二七年，全球半導體景氣又進入下波景氣下行期，雙方約定的合作是否堅定執行，恐怕誰都難料。