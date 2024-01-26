快訊

元大加入月配息ETF戰場！00940發行價10元、有收益平準金、3月11號募集

這國家很「吸金」！美15家晶片廠擬投資80億美元 英飛凌也要擴編員額

鴻海董事長劉揚偉 獲得印度公民榮譽獎「蓮花裝勳章」

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉，獲得印度政府頒發公民榮譽獎－「蓮花裝勳章」（Padma Bhushan）。擷取自鴻海臉書官網
鴻海董事長劉揚偉，獲得印度政府頒發公民榮譽獎－「蓮花裝勳章」（Padma Bhushan）。擷取自鴻海臉書官網

鴻海（2317）董事長劉揚偉獲得印度政府頒發公民榮譽獎－「蓮花裝勳章」（Padma Bhushan）」。印度公民榮譽獎，每年1月26日印度共和國日之前由印度政府公告，而「蓮花裝勳章（Padma Bhushan）」為印度公民榮譽獎項，主要是頒給在印度各領域具有卓越成就的海內外人士，以表彰對印度社會的重要貢獻。⁣⁣

獲此榮譽的劉董事長也表達對印度政府的感謝，並表示：「本次能獲印度政府授予蓮花獎，著實備感榮幸，感謝印度總理、總統以及人民給予此殊榮。深信這個獎也是對集團在印度長期發展，協助當地經濟成長的肯定，未來我會持續帶領團隊，為印度製造、為社會美好發展盡一份心力。」 

印度 鴻海 劉揚偉

延伸閱讀

印度主動式基金 聚光

輝達執行長黃仁勳 今晚出席台灣分公司尾牙

鴻海集團5年遭駭3次 劉揚偉看資安問題曾言：未來都須面對

鴻海衝刺3+3新事業

相關新聞

台灣三星：樂觀看待今年 AI 手機滲透率將達25%以上

今年首款大型旗艦機種--三星Galaxy 24系列搶先在元月發表、開賣，也是台灣市場首款AI手機，由於AI應用快速成長，...

紐時：台積電是世界最重要公司 停產全球恐陷蕭條

「紐約時報」專欄作家紀思道認為，晶圓代工龍頭台積電堪稱舉世最重要公司，也是歷史上唯一若被迫停產恐導致全球經濟蕭條的企業，...

英業達尾牙「人人有獎」最低1萬元 龍寶寶一胎享6.6萬補助

英業達（2356）旺年會今（26）日正式登場，近年集團看準終端算力需求持續攀升的趨勢，憑藉推出全新嵌入式神經網路處理器I...

英業達：如果沒有貿易戰 中國大陸其實是很好的製造地

英業達總經理蔡枝安今日指出，如果今天沒有中美貿易戰的話，其實中國大陸還是一個很好的製造地，就算將關稅等方面考量進去也是一...

聯電、英特爾宣布新晶圓代工合作 陸行之提九點這樣說

聯電（2303）和英特爾宣布新晶圓代工合作，雙方將合作開發12奈米製程平台，資深半導體產業評論家陸行之今（26）日提出九...

英業達年終2個月起跳 董座葉力誠曝：2024有加薪計畫

英業達（2356）集團旺年會正式登場，面對外界關心英業達今年年終將發幾個月、來年是否有加薪計畫，董事長葉力誠今（26）日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。