鴻海董事長劉揚偉 獲得印度公民榮譽獎「蓮花裝勳章」

鴻海（2317）董事長劉揚偉獲得印度政府頒發公民榮譽獎－「蓮花裝勳章」（Padma Bhushan）」。印度公民榮譽獎，每年1月26日印度共和國日之前由印度政府公告，而「蓮花裝勳章（Padma Bhushan）」為印度公民榮譽獎項，主要是頒給在印度各領域具有卓越成就的海內外人士，以表彰對印度社會的重要貢獻。⁣⁣

獲此榮譽的劉董事長也表達對印度政府的感謝，並表示：「本次能獲印度政府授予蓮花獎，著實備感榮幸，感謝印度總理、總統以及人民給予此殊榮。深信這個獎也是對集團在印度長期發展，協助當地經濟成長的肯定，未來我會持續帶領團隊，為印度製造、為社會美好發展盡一份心力。」