英飛凌攜手安克成立創新應用中心 開發 PD 快充減碳

英飛凌科技股份有限公司（FSE代碼：IFX /OTCQX代碼：IFNNY）今（26）日發布新聞稿提到，近日宣佈其與全球充電技術領域的領導者安克創新 (Anker Innovations) 在深圳聯合成立創新應用中心。該創新應用中心全面投入營運之後，將開發能夠更高能效，減少碳排放的充電解決方案，從而推動低碳化進程。另外英飛凌於 2023 年成功收購了 GaN Systems 公司，將顯著推進英飛凌的氮化鎵技術路線圖，並讓英飛凌同時擁有所有主要的功率半導體技術，增強英飛凌在功率系統領域的領導地位。

依據新聞稿，安克-英飛凌創新應用中心的策劃最初始於 2021 年。經過兩年的精心籌備，該創新應用中心正式成立，並發展成為匯聚諸多業界專家的研發中心。借助該創新應用中心，業界專家將基於英飛凌新一代混合反馳式（HFB）控制器產品系列和用於 100 W以上快充充電器的 CoolGaN™IPS 產品系列進行深入開發，為市場提供更高功率密度與高能效的 PD 快充解決方案。

安克已經向市場輸出了多個成功案例，例如在 2022 年，安克就推出了100W 以上的快充產品，該產品採用了CoolGaN 技術，在業界處於領先地位。利用創新應用中心這個聯合的平台，安克和英飛凌將進一步縮短應用端產品的開發週期，從而加速產品面世的時間。

英飛凌電源與感測系統事業部應用市場副總裁 Christian Burrer 表示：「安克是英飛凌非常重要的客戶。我們雙方已經在充電領域展開了深度的合作，產品和系統級解決方案涉及英飛凌多個產品線。在PD充電領域，我們為客戶提供全面的產品組合與支援，包括先進的電源控制器、先進的開關電源、性能出色的矽基 MOSFET 和氮化鎵電晶體等等。」

充電解決方案僅是一個開端，未來該聯合實驗室還將借助英飛凌在氮化鎵等寬能隙材料方面的專業知識和技術專長，探索更廣泛、更多元化的消費類應用場景。

安克創新充電及儲能事業部總經理熊康表示：「安克與英飛凌一直保持著密切合作，在英飛凌的多種技術支援下，去年我們在中國、歐洲等眾多市場都取得了不俗的成績。我們也希望未來與英飛凌展開更多的合作。」