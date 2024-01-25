NCC核處罰鍰1440萬元 中嘉：絕無規避 將據理研議救濟

國家通訊傳播委員會（NCC）24日以中嘉集團所屬12家系統經營者意圖規避提供資料義務，涉違反有線廣播電視法第74條第2項規定，核處各系統業者120萬元罰鍰，合計裁處罰鍰1440萬元；中嘉今日傍晚回應指出，NCC所指中嘉集團所屬12家系統經營者意圖規避提供資料義務，並非事實。

中嘉表示，按中嘉集團所屬12家系統業者作為被投資公司，除公司自身的股東名冊外，並未取得各股東的上層或間接持股者名單，但於主管機關調查的第一時間即發函予上層股東，懇請各股東惠予配合提供資料，已依法配合調查，絕無「意圖規避」。

中嘉集團向來尊重NCC的監理要求，經營團隊更是兢兢業業，在媒體環境面臨各種挑戰之際，仍不斷投資建設，提供消費者數位匯流的高品質服務；並投注資源舉辦數百場的媒體識讀等公益活動，認真踐行企業社會責任，本次遭受裁罰實深感遺憾，然中嘉集團仍將一本初衷，尊重NCC的監理與指導，並配合予以改善或修正，惟對於裁罰，中嘉將於收到處分書後，再據理研議與救濟。