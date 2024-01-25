高成長動能投資機會 兆豐台灣先進通訊基金聚焦科技前景

時序進入祥龍獻瑞的2024年，從Fed最新的經濟預測來看，偏向軟著陸格局，至於整體股市表現看法保持樂觀，主要原因為半導體景氣向上循環明確，科技創新帶動需求，台股2023年第3季企業獲利表現優於預期，建議投資人亦可抓住成長紅利，分批進場布局成長性佳之產業商機。

兆豐台灣先進通訊基金研究團隊表示，2024年主要驅動力包括消費性需求回升、AI布建從雲端到Edge端帶動換機潮、記憶體景氣循環向上、自動化與工業整體產業火力全開進入庫存回補，過去半導體產業向上循環通常能持續2.5-3年，目前於2023年第4季年營收才剛轉正。

兆豐台灣先進通訊基金研究團隊表示，科技創新將帶動需求，美國NASDAQ年度正報酬基本上可以維持2-3年，最長多頭連漲氣勢可持續5-6年，而台股過去10年的統計，指數年度正報酬基本上至少也是維繫2-3年，台股2023年第3季企業獲利表現優於預期，企業獲利下修潮結束後，上修循環周期啟動一般可延續2年，將支撐台股2024年繼續走多頭格局。

兆豐台灣先進通訊基金研究團隊表示，目前科技主流產業如AI、HPC、高速運算、虛擬實境、智能車等創新技術相關產業，基金主要投資方向包括基礎建設、物聯網設備、半導體產業。研究團隊建構嚴謹的篩選原則，針對產業及個股進行評價分析，聚焦於未來營運能見度，長期成長趨勢可預期的投資機會，進而達到為投資人創造長期穩定績效之目的。透過定期定額投資兆豐台灣先進通訊基金，是最省時省力的投資方式，也是重返經濟成長循環，迎接台股成長契機的最佳工具。