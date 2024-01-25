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十銓配合電玩展開展推出新一代固態硬碟 提供電競玩家飆速體驗

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓推出 T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 固態硬碟。圖/十銓提供
十銓推出 T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 固態硬碟。圖/十銓提供

為迎合電競玩家追求效能極緻，全球記憶體與儲存領導品牌十銓科技（4967）旗下電競品牌 T-FORCE 今日也趁台北電玩展開展，推出玩家引頸期盼的新一代 T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 固態硬碟，採用 InnoGrit 最新 12奈米製程的多核低功耗設計 IG5666 控制晶片，讀取速度最高可達 14,000 MB/s，並搭載超薄石墨烯專利散熱片，更支援智能熱調節技術及全新進化糾錯技術，提供電競玩家新世代的飆速體驗。

十銓表示，InnoGrit是全球智名儲存控制器技術提供商，而該公司旗下電競品牌T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 固態硬碟，即採用 InnoGrit 最新 12奈米製程的多核低功耗設計 IG5666 控制晶片，讀取速度最高可達 14,000 MB/s，並具備強化控制器 Security Isolation 功能，利用隔離技術防止資料遭受外部惡意攻擊，提供值得信賴的多面向防護措施，同時此產品支援智能功耗管理及熱調節技術，透過內部溫度感測不同工作負載狀態，並自動調節功耗工作管理模式，有效避免過熱使用 SSD。

十銓強調T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 固態硬碟透過全新進化 4K LDPC（Low Density Parity Check Code）技術，糾正資料中的錯誤更正碼，優化資料傳輸準確度，並同時支援十銓專業研發的 S.M.A.R.T. 智慧監測專利軟體，讓玩家可隨時監控 SSD健康度及效能狀況。

十銓宣布，T-FORCE GE PRO PCIe 5.0 固態硬碟首波將於今年2月9日於北美 Amazon、Newegg、日本 Amazon 等電商平台開放預購。

固態硬碟 十銓 電競

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