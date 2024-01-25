友達透明 Micro LED 顯示器歐陸首亮相 秀智慧會議室

做為全球領先顯示技術與解決方案的提供者，友達光電（2409）今（25）日宣布將於2024歐洲整合系統展（Integrated Systems Europe，ISE）上，首度展示其倍受肯定，蘊含次世代終極顯示技術之透明Micro LED顯示器系列產品，亮點包括60吋透明Micro LED顯示器，可適用於電子標牌、商業顯示、商務會議室、住宅內部裝潢及控制室應用如機場或工廠控制室等多元領域的豐富應用情境。友達亦攜手其旗下子公司達擎，同場展示最新一代的智慧會議室解決方案。

友達光電技術長廖唯倫指出：「此次參展ISE是我們向歐洲市場宣示友達作為Micro LED前瞻顯示技術領航者的絕佳機會。友達率先投入Micro LED前瞻顯示技術研發逾10年，相較於目前主流顯示技術，我們非常看好Micro LED的潛力和顯著優勢，並期待它成為次世代顯示技術主流的趨勢。在展會中，參觀者將有機會親眼見證友達在Micro LED技術的創新成果，及其如何豐富資訊和娛樂在視覺化領域的極致體驗」。

Micro LED顯示器擁有獨特的超高透明度，具備高亮度、高對比、廣色域與高信賴性等優勢，提供超越其他顯示技術的顯示品質及優化的能源效率，並且避免了當前OLED顯示器產品容易產生的螢幕殘影、像素雜訊等問題。友達Micro LED透明顯示技術，具有高達60%以上的穿透率及廣闊視角，其優化可撓、可彎曲、無縫與無限拼接等特性，打破傳統顯示器的尺寸及形狀限制，能滿足更多元的應用需求。此次將展出一款搭載觸控功能的30吋透明Micro LED顯示器，為使用者帶來更佳的互動性與使用體驗。

友達子公司達擎則將展示全方位商務領域應用，包括新型智慧可攜式觸控顯示器、互動式平板顯示器及135吋一體式AIO LED顯示器三大產品，以及會議空間解決方案。其中，新型智慧可攜式觸控顯示器將首次於ISE 2024中亮相，具備多點觸控功能和靈活移動特性，可供行動會議使用；會議空間管理解決方案則可應用於空間預約和管理流程，將辦公空間的查詢、預約和保留等流程自動化，為用戶提供更靈活、彈性的工作模式。

達擎協理李宗龍指出：「達擎全方位的產品平台能滿足現代企業在會議室、企業大廳與辦公空間的各種需求。我們專注於開發更有效率的解決方案，提供企業依照客製化需求選擇最適當的產品及服務，進一步協助協助企業內部進行數位轉型，創造更高的附加價值。我們期待在ISE展會中與各領域業者交流分享，激盪出更多創新的火花」。