友達透明 Micro LED 顯示器歐陸首度亮相 達擎展解決方案

友達（2409）與旗下子公司達擎連袂參展歐洲整合系統展（Integrated Systems Europe，ISE），友達將首度展示透明Micro LED顯示器系列產品，達擎則同場展示最新一代的智慧會議室解決方案。

友達表示，透明Micro LED顯示器系列產品，亮點包括60吋透明Micro LED顯示器，可適用於電子標牌、商業顯示、商務會議室、住宅內部裝潢及控制室應用如機場或工廠控制室等多元領域的豐富應用情境。

友達技術長廖唯倫指出，「參展ISE是向歐洲市場宣示友達作為Micro LED前瞻顯示技術領航者的絕佳機會。友達率先投入Micro LED前瞻顯示技術研發逾10年，相較於目前主流顯示技術，非常看好Micro LED的潛力和顯著優勢，並期待它成為次世代顯示技術主流的趨勢」。

友達Micro LED透明顯示技術，具有高達60%以上的穿透率及廣闊視角，其優化可撓、可彎曲、無縫與無限拼接等特性，打破傳統顯示器的尺寸及形狀限制，能滿足更多元的應用需求。此次將展出一款搭載觸控功能的30吋透明Micro LED顯示器，為使用者帶來更佳的互動性與使用體驗。

達擎則將展示全方位商務領域應用，包括新型智慧可攜式觸控顯示器、互動式平板顯示器及135吋一體式AIO LED顯示器三大產品，及會議空間解決方案。其中，新型智慧可攜式觸控顯示器將首次在ISE 2024中亮相。