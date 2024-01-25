杜絕暴力及色情 12款電玩遊戲通過友善遊戲指標評選

台北國際電玩展今起登場，由於主辦單位台北市電腦公會日前特別成立「數位遊戲產業自律推動委員會」，評選出2023年度12款遊戲通過友善遊戲指標，讓遊戲產業的遊玩機制和兒少保護，也成今日討論焦點。

數位部次長李懷仁指出，「友善遊戲在企業誠信上最具體的表現，期待產業能持續在設計遊戲、甚至是經營遊戲時，落實消費者及兒少保護。」為使業者未來更願意投入友善遊戲評選，數位遊戲產業自律推動委員會將攜手數位產業署，在今年的台北國際電玩展展出這些獲獎遊戲，期望藉由友善遊戲的推廣，讓更多玩家選擇優質好玩遊戲，打造安心娛樂的產業發展及民眾遊玩環境。

獲獎的友善遊戲包括：一般遊戲類《夢幻新諸仙》、《幻塔》、《天龍八部２》、《明日之後》、《第五人格》、《三國志幻想大陸》、《光與夜之戀》、《奇蹟暖暖》；牌及益智娛樂類遊戲《聚寶Online》；單機遊戲《文字遊戲》、《Aliisha 雙子神遺棄之境》、《傳送地下城》。

數位遊戲產業自律推動委員會之創始主委蔡明誠前大法官也說，數位遊戲產業自律推動委員會自創始以來，一路引導產業自律，愈來愈多的業者願意共襄盛舉友善遊戲的評選，也代表著產業更願意朝著正面的方向發展。

台北市電腦公會指出，友善遊戲評選活動自2021年試辦迄今，除了看見業者們對改善遊戲服務的正面、積極態度外，更藉由評選活動搭建起產業、學界、機關及消費端間溝通的管道。去年數位遊戲產業自律推動委員會在數位產業署持續支持下，以5大重點指標「符合基礎法遵」、「友善互動」、「友善保護」、「友善服務」、及「其他友善遊戲加分項目」為基礎，並分類「一般遊戲」、「牌類及益智娛樂類遊戲」、「單機遊戲」進行評選。

台北市電腦公會表示，藉由歷年得獎業者、數位遊戲自律推動委員會委員、地方消保單位、兒少保護團體、以及遊戲主關機關數位產業署的分享，帶領大家了解這些評選項目訂定、審查、業者配合修正中的期待。