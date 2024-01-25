先買後付最新調查 超過52%民眾擔心詐騙而放棄網購

先買後付（Buy Now, Pay Later BNPL）公司「AFTEE先享後付」今日發布《2023年台灣BNPL趨勢及使用行為大調查》指出，受到網購詐騙事件頻傳影響，超過5成台灣民眾的支付習慣已改變，開始於網購時減少、甚至不再於網路上留下個人資訊，52%民眾因發現需填入過多個人資訊，最後放棄網購。

該調查也發現，台灣民眾於首次或不熟悉的網站消費時，對電商網站個人資訊保護的在意程度高於自身熟悉電商網站3倍之多，顯示在網購過程中建立完善的個資保護措施與信賴感，已成為網購業者必須正視的重要議題。

另外，先買後付憑藉安全、快速與彈性的三大特色，逐漸成為受台灣民眾青睞的支付工具。根據該調查顯示，台灣市場使用過BNPL的用戶數量較去年成長24%，而將「先買後付」作為網購中主要支付工具的消費者較去年提升14%。此外，更有75%的消費者認同先買後付可有效降低個資外流疑慮，進而提升使用意願。

而對比AFTEE先享後付的服務特色，透過不需輸入敏感個資、僅需手機號碼即可完成結帳的支付體驗，除了能解決網購族群對「安全支付」的痛點，也有助提升民眾網路交易意願，更進一步帶動商家訂單成交率，滿足雙方於現今網路購物生態的需求。

刑事警察局數據顯示，台灣詐騙犯罪案件數2023年創新高，其中網購詐騙件數排名第二，詐騙金額更高達4.7億元。AFTEE先享後付發布的上述調查結果也指出，近5成民眾曾遭遇個資外洩經驗，且有超過9成的人認為個資外洩及網路詐騙案頻繁發生，已動搖其網購信心。

其中，有52%民眾更曾於結帳時，因發現需填入過多個人資訊，最後放棄購買，顯示個人資訊之揭露程度對民眾在支付方式選擇上影響甚大。

AFTEE先享後付總經理角元友樹表示，因BNPL不需提供過多個人資料即可完成結帳的特性，使其成為消費者於網路購物中守護資安的第一道防線。據調查顯示，有75%的消費者即是看中先買後付可有效減少個資外洩的風險，帶動使用意願大幅提升。

角元友樹也分析，AFTEE先享後付領先市場關注到資安、防詐的重要性，透過獨家AI審核模型即可快速審核使用者的信用狀況並核給初始額度，讓民眾使用AFTEE先享後付結帳時，僅需輸入手機號碼就能輕鬆結帳，在支付前端直接摒除了需留下敏感個資的過程，有效提升整體結帳的安心感與流暢度。