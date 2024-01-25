引領同學認識護國神山神隊友《產業人物》雜誌進校園

「同學們，來認識產業人物」活動開跑！為幫助更多年輕人認識產業發展動態，進而激發創新精神與貢獻產業的企圖心，《產業人物》雜誌2024年推出第一波活動，將率先把護國神山台積電及神隊友的故事，送進500所校園，以故事來裝備台灣年輕人的軟實力。

繼2016年送好書到偏鄉活動後，《產業人物》雜誌2024年第一波活動，將率先把護國神山台積電及神隊友的故事，送進500所校園的圖書館。《產業人物》雜誌總編輯王麗娟特別感謝接受《產業人物》雜誌專訪的主角，在忙碌的公務之外，特別抽出時間，為台灣的年輕人，分享產業動態及未來發展願景。她說，「年輕人如果能夠多了解產業故事，將更有助於他們找到自己的熱情所在。」

護國神山台積電2024年再添成長動能，獲得舉世矚目。回顧台積電於2022年營收首度突破新台幣2兆元，距離2018年營收突破1兆元，僅短短四年。《產業人物》雜誌以封面故事《台積電夥伴供應鏈創新》，深入報導台積電如何追求創新，同時也邀請了多家，力挺台積電跳躍式成長的夥伴受訪。

台積電神隊友的故事，在《產業人物》雜誌發行上市以來，獲得廣大迴響。從高科技廠房到先進封裝，從設備、材料到加速研發，包括：印能、益華、台灣高科技廠房設施協會、漢民、宜特、潘冀聯合建築師、帆宣、崇越、東京威力科創、漢唐集成及偉詮，都是長期支持台積電成長的重要夥伴。

「同學們，來認識產業人物」第一波活動，將把這些護國神山神隊友的故事，隨著《產業人物》雜誌，率先送進500所校園圖書館，活動一推出，已獲得包括帆宣系統科技等企業的支持。