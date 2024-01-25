義隆大啖 AI PC 商機 通吃前五大非蘋品牌訂單
IC設計廠義隆（2458）今年在AI PC商機浪潮來襲帶動下，將可望全面開始大啖這波AI PC訂單。法人指出，義隆目前已經攻進前五大非蘋PC品牌的AI PC新開發案當中，且今年將可望進入量產出貨階段，預期今年及明年將可望通吃AI PC大單，推動營運重新回到成長動能。
AI PC浪潮全面來襲，英特爾、超微等PC平台業者今年將開始在硬體規格上強化AI運算效能，且微軟的Windows 12可望在今年下半年問世，屆時將全面導入更多AI功能，讓AI PC成為刺激新一波PC換機潮的關鍵。
據了解，義隆與筆電客戶及系統軟體開發商合作關係相當密切，且目前已經備妥指紋辨識、觸控螢幕、觸控板及攝影機等產品線都將可望全面具備AI功能，屆時將成為義隆攻進AI PC市場的利器。
法人指出，義隆目前正與數家PC品牌廠合作AI PC新開發案，預期今年將有機會陸續開始量產出貨並貢獻業績成長動能，且在AI PC市場不斷成長帶動下，明年業績成長動能將可望更加顯著，使義隆今年營運開始重新向上成長，且明年營運更不被看淡。
義隆公告2023年12月合併營收達9.57億元、月減11.1％，相較2022年同期大幅成長61.5％。累計去年全年合併營收為120.59億元、年減7.5％，創下四年以來低點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言