義隆大啖 AI PC 商機 通吃前五大非蘋品牌訂單

IC設計廠義隆（2458）今年在AI PC商機浪潮來襲帶動下，將可望全面開始大啖這波AI PC訂單。法人指出，義隆目前已經攻進前五大非蘋PC品牌的AI PC新開發案當中，且今年將可望進入量產出貨階段，預期今年及明年將可望通吃AI PC大單，推動營運重新回到成長動能。

AI PC浪潮全面來襲，英特爾、超微等PC平台業者今年將開始在硬體規格上強化AI運算效能，且微軟的Windows 12可望在今年下半年問世，屆時將全面導入更多AI功能，讓AI PC成為刺激新一波PC換機潮的關鍵。

據了解，義隆與筆電客戶及系統軟體開發商合作關係相當密切，且目前已經備妥指紋辨識、觸控螢幕、觸控板及攝影機等產品線都將可望全面具備AI功能，屆時將成為義隆攻進AI PC市場的利器。

法人指出，義隆目前正與數家PC品牌廠合作AI PC新開發案，預期今年將有機會陸續開始量產出貨並貢獻業績成長動能，且在AI PC市場不斷成長帶動下，明年業績成長動能將可望更加顯著，使義隆今年營運開始重新向上成長，且明年營運更不被看淡。

義隆公告2023年12月合併營收達9.57億元、月減11.1％，相較2022年同期大幅成長61.5％。累計去年全年合併營收為120.59億元、年減7.5％，創下四年以來低點。