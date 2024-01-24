廣達3A產線今啟動徵才 釋出逾百項職缺超吸睛

廣達（2382）今（24）日宣布，將聚焦3A產線（AI PC、AI 伺服器、車電應用）啟動一系列徵才，依據集團所釋出人才招募資訊顯示，目前釋出的工作類型，包括硬體研發、機構設計、還有最夯的雲端伺服器硬體設計等一系列職缺，足足釋出高達115種不同專業、不同領域的工作，相當驚人。

廣達董事長林百里上周五（19日）指出，目前AI伺服器方面，在市場強勁的需求帶動之下，已獲源源不斷的訂單，有望激勵獲利長紅，雖然2023年營收些微下滑，但他看好廣達2024年將能乘AI的大風、破除萬難繼續向前，繼續坐上龍頭寶座。

林百里表示，廣達已布局AI製造、醫療、移動等領域，這些一連串的AI應用，才是市場所需，未來不是AI產品就不接，PC、伺服器、車載電腦都要AI化，他說，廣達已成為年輕人最喜歡加入的公司，「這個比漲停板還重要」。

廣達透露，2024旺年會已於上周五（19日）辦理，回想當天與夥伴們相聚歡慶的喜悅，仍發自內心的感到非常幸福，回顧過去風風雨雨的一年，雖然外在大環境劇烈變動，但我們依舊迎著風面對所有挑戰。

廣達強調，團隊已經準備好AI在PC、伺服器及車用電腦的應用上大顯身手，集團也廣邀各路好手一起加入我們，希望能「迎風破浪、順利讓3A齊發」。