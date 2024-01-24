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中華信評上調和碩流動性評估至「強健」

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

華信評今（24）日將和碩（4938）流動性由「允當」上調至「強健」，中華信評指出，和碩目前帳上現金部位充裕，提供了更大的流動性緩衝空間，因此調整相關評估。

中華信評確認和碩聯合科技評等為「twA+／twA-1+」，評等展望「穩定」。

中華信評指出，和碩雖然為了支應海外產能擴充，在未來兩年有持續支出資本需求，不過目前帳上現金部位充裕，且可持續產生正數的自由營運現金流量，讓其流動性緩衝空間增強，因此上調流動性評估結果，並預期今年9月之前12個月期間的流動性來源對流動性用途比為1.95倍，而在其後12個月則為2.51倍。

中華信評認為，和碩在未來1至2年內可維持令人滿意的市場地位與低借款槓桿比，其做為全球規模最大的電子專業製造服務供應商地位在2年內不會被撼動。不過由於產業競爭激烈，產業風險也隨之升高，另外客戶與產品集中度偏高也可能持續對和碩獲利率帶來壓力，並削弱其評等優勢。

中華信評預期，在和碩的帳上現金與正數的自由營運現金流量支持下，未來兩年該公司應可將其借款對EBITDA比維持在1.0倍以下。

和碩 華信

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