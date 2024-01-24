AI 應用、ESG 轉型、外銷復甦三箭齊發 今年工業地產有望轉熱

據信義全球資產統計2023年上市櫃法人在全台廠房、工業土地交易量348億元，年減58%。信義全球資產公司總經理林三智指出，去年經濟成長疲軟、產業投資趨於謹慎，致使全年工業地產交易量縮，但今年在AI新興科技、企業ESG轉型等題材助攻下，可望推升新一波工業地產交易熱潮。

林三智表示，中美貿易戰後全球供應鏈重組，台商回流投資為市場帶來新契機，據投資台灣事務所統計，投資台灣三大方案實施五年來，總投資總額已超過2.1兆元，資金回台、企業新建擴廠需求大增，工業地產交易旺盛，總計2018年至2023年間累計交易量近4,000億元。

但去年工業地產交易量下滑，僅不到2022年總投資額的一半，林三智分析，衰退主因有三， 首先，去年全球經濟成長疲弱，外銷訂單表現衰退，產業投資動能也受到影響；其次，2019年起政府啟動投資台灣三大方案，實施迄今已有五年，產業陸續完成布局，新增投資動能已相當有限；第三，精華標的稀缺、工業地價格上揚，加上營建成本居高不下，讓原定有投資計劃的企業，都紛紛暫緩觀望。

儘管去年工業地產交易收縮，但產業實質需求仍在，隨著今年從景氣谷底反彈，三項利多將支撐今年工業地產市場。其一，全球AI應用需求浮現，台積電（2330）等半導體科技大廠加碼布局工業地產，拓廠增加產能；其二，企業紛紛走向ESG綠色轉型，對具備環保節能題材的綠色工廠需求大增；其三，隨著廠商去庫存告一段落，今年外銷接單將揮別低迷、走向復甦，廠商也將重啟遞延的擴廠計畫。

台新人壽在新年開始就搶先進場，以14.5億元購入永康科技工業區近萬坪工業廠房，顯示買方對工業地產市場信心度已逐漸回升。林三智觀察，桃園、台中仍是今年工業地產交易熱區，兩地均為台灣重要產業聚落，隱形冠軍群聚，更有許多廠商掌握重要技術，在全球供應鏈中扮演關鍵角色，隨著全球景氣回升，廠商投資動能回穩，精華地段工業土地、智慧廠房會是今年主流交易產品。