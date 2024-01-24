英業達攜信昌明芳攻智慧移動 推新「智慧座艙」搶商機
英業達（2356）宣布，公司近日借重汽車零組件大廠信昌明芳強大的機電整合技術，才將英業達深耕多年的IVI（車載資訊娛樂）系統，成功導入汽車當中，並合力開發出「全新的智慧座艙產品」，而團隊也將這項新品帶到全球最大的消費性電子展（CES 2024）上展出，引發市場關注。
英業達表示，這台展示車為雙方竭盡所能進行技術合作，好不容易才合力完成，除搭載英業達資訊娛樂系統（IVI），提供全面智慧型使用者介面與無線充電系統，可供駕駛可直覺地操控天窗與後側的智慧車窗。至於信昌明芳則是業界唯一將Micro LED顯示器玻璃，成功開發出可升降功能者，這項新品將能落實透明智慧車窗目標，並滿足乘用者的多元化需求。
英業達指出，展示車的核心是憑藉集團自研的IVI（車載資訊娛樂）系統來運作，不僅能為整車提供全面的智慧使用者介面，甚至還能支援無線充電系統。而IVI系統還為HCMF玻璃Micro LED顯示幕，提供直觀的控制，目前規劃將這些顯示屏收納在後側窗和全景天窗中。透過IVI系統與HCMF的車頂、車門和關閉機制之間的結合，距離智慧移動正式上路的未來更近了一步。
據悉，信昌明芳集團擁有逾60年的機構產品經驗，與各大台灣知名企業展開深度合作。而英業達車用電子以提供客製化的軟硬體整合系統聞名，總能滿足合作夥伴和客戶的需求。英業達持續創新旨在推動汽車電子的發展，隨著雙方正式結盟合作，團隊也承諾將成為您在駕駛座上最可靠的盟友。
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