神盾小金雞乾瞻 今年營收目標再成長四到五成

IC設計廠神盾（6462）日前宣布併購乾瞻科技，補強整體聯盟上游的矽智財（IP）領域布局。乾瞻科技總經理王心石今（23）日接受專訪，透露該公司今年營收目標是再成長四到五成。

神盾是以現金與發行新股換算共約47億元價值，取得乾瞻科技百分之百股權，補強聯盟艦隊。神盾董事長羅森洲表示，該公司之後發展會朝向以IP為主，搭配安國、芯鼎的IP／ASIC業務，形成「軍火庫」，供應戰力給旗下各產品公司。

乾瞻年營收約近3億元左右，前年每股純益接近7元，去年即使股本經過盈餘轉增資而膨脹，每股純益也仍達近7元水準。

針對公司競爭優勢，王心石說，乾瞻是台灣少有在先進製程領域具備量產經驗的IP團隊，其IP布局廣度集中在四個領域，除了原本已有的AI／HPC、車用、儲存這三大領域，在基礎IP方面，從去年第4季起也開始投入，估計今年可能會占一成以上業績。

王心石提到，客戶選用其IP，可讓晶片效能速度更快，功耗減少，且面積可更為縮小。未來乾瞻的IP不只可供應給集團內的公司使用，也可以繼續提供給外部客戶。