中階手機王者降臨！Redmi Note 13 系列正式登台

小米集團旗今（23）日宣布引進Redmi Note 13系列，延續去年Redmi Note 12系列「中階王者」的稱號，Redmi Note 13系列同樣堆料堆滿，有野心持續縮短中階機和旗艦機之間的差距，Redmi Note 13 Pro+ 5G首度支援IP68防塵防水，並搭載2億像素OIS旗艦相機，還有使用全新Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2行動平台的Redmi Note 13 Pro 5G，以及配備6.67吋AMOLE超細極窄邊框的Redmi Note 13 5G，和有5000mAh大電量的Redmi Note 13，每一支都是全能小金剛，讓全民都能享有超大螢幕、極窄邊框的影音體驗，並且可以隨手拍出質感大片，每次定格都能自成風格。

Redmi Note 13 Pro+ 5G主鏡頭直攻2億像素，並配有OIS光學和EIS電子雙防手震加持，能夠捕捉到同級手機無可比擬的穩定成像；Redmi Note 13 Pro+ 5G更是擁有2X/4X的無損變焦技術，提供遠距離的特寫鏡頭，無論想放大拍攝精彩的舞台表演或是激烈的運動賽事，甚至是在熱鬧的街道市集日常抓拍，所有細節依然清晰，絕對能讓創作者們安心暢快紀錄每一刻、展現自我風格。

Redmi Note 13 Pro+ 5G 搭載Samsung ISOCELL HP3感光元件，並配備1/1.4 吋 f/1.65超大光圈，及 Tetra2pixel 像素融合技術，可以讓低光源場景拍攝的照片更具亮度並保持清晰質感，即便是在複雜且低光源的場景，也能帶來強勁的拍攝表現，加上採用基於原子層沉積（ALD）技術的7P鏡片，有效減少眩光及鬼影的情況產生，任何拍照場景都能輕鬆使用。

Redmi Note 13系列首次採用Corning Gorilla Glass Victus，並配備金剛骨骼架構，機身四角加強固定，晶片主板加厚，整體抗摔性提升1.5倍、耐刮性提升2倍，面臨無論是意外摔落或是刮傷都能有更完整全面的防護能力；其中，同時Redmi Note 13 Pro+ 5G使用基於旗艦級台積電第二代4nm製程打造的聯發科天璣7200-Ultra處理器，更進一步配備 5000mAh（typ）大電量電池，兼具效能與續航，並附上120W HypoerCharge極速快充技術，最快可以在19分鐘內達到滿電，輕鬆告別電亮焦慮，可說是外觀、性能表現皆達到完美的全能小金剛。

Redmi Note 13 Pro+ 5G的背蓋採取秩序切割設計，與鏡頭模組排列相互呼應，更顯精緻與簡潔，尤其本次主打色—極光紫，透過不同色塊的撞色搭配，整體質感大幅升級；同時Redmi Note 13 Pro+ 5G為用戶量身打造6.67吋 1.5K解析度的CrystalRes AMOLED螢幕，更是Redmi Note系列首款雙曲面螢幕，不僅提升螢幕視覺占比，也帶來絕佳的握感及觸感。

Redmi Note 13 Pro+ 5G擁有午夜黑、月光白、極光紫三種顏色供選擇，提供12GB+512GB容量版本，售價新台幣12,999 元，於小米商城 mi.com、全台小米之家、PChome 24h 購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo 購物網小米旗艦館購機，即贈 Redmi Buds 4 Active（原價新台幣 $395 元），同時提供 YouTube Premium 免費試用 2 個月，用戶能在無廣告打擾下盡享 YouTube 影片和 YouTube Music 音樂內容。另外，還能擁有LiTV電視頻道餐 1個月（30天），讓你在家追劇也能幸福滿滿。另可享6個月內1次免費螢幕維修服務、老用戶專屬回饋、購機抽免單等超值活動喔。

Redmi Note 13 Pro+ 5G 將於1月23日起在小米商城mi.com、小米之家全台實體門市、蝦皮商城小米官方旗艦店、momo 購物網小米旗艦館、PChome 24h 購物小米旗艦館、燦坤 3C 與全國電子陸續開賣；2月1日起於遠傳電信和台灣大哥大開賣，搭配指定資費新台幣 $0 元起。

1月23日至2月5日期間，於小米商城 mi.com 購買即可享以新台幣1,895 元加購 Redmi Watch 3（原價新台幣 2,595 元）專屬優惠；以新台幣1,395 元加購Xiaomi 手環 7 Pro（原價新台幣 1,995 元）專屬優惠。