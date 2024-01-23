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遠傳推小米智慧兒童手錶方案 平均每日10元
寒假期間，不少家長規劃孩童參加冬令營或出遊的行程，為也為孩子準備兒童定位手錶，方便隨時與孩子聯繫與定位。遠傳電信（4904）獨家推出「超人力霸王特別版」兒童手錶，即日起開賣平價入門款的「小米智慧兒童手錶」，限定網路門市銷售，搭配月付149元、綁約12個月方案，就享輕速上網、網內語音吃到飽，首月免月租優惠，平均每日僅需花10元。
遠傳指出，購買兒童定位錶時，家長們會考量品牌，以及擔心手錶的品質和保固問題。小米智慧兒童手錶專為3-12歲台灣小朋友設計，可定位、通話、視訊，守護孩子安全。搭配遠傳優質行動網路，定位精準耗電省，續航力最高達五天，手錶也具備拍照、計步及運動記錄功能，還能隨時查詢天氣和溫度狀況。
過去，家長在選購智慧兒童手錶時會被水貨手錶價格吸引，實際使用後卻面臨找不到維修點或送修的不便利，遠傳指出，遠傳是小米獨家合作電信業者，雙方合作將為台灣消費者帶來全新的售後體驗。除了享有小米原廠一年保固外，遠傳也提供完整安心售後服務，手錶有維修需求時，消費者可到全台遠傳門市送修及取件，提升便利性。小米智慧兒童手錶擁有小米原廠品質搭配遠傳優質的網路及服務，定價1,995元。
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