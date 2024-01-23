大廠尾牙獎金大比拚！仁寶、廣達人人有獎 英業達本周登場

代工大廠英業達（2356）集團旺年會即將於周五（1/26）在南港展覽館登場！國內龍頭企業彼此之間除了員工福利以外、尾牙送出獎金的額度，也是彼此較勁的一大重點。四大代工中仁寶、廣達已順利辦完集團尾牙旺年會，兩大廠不僅都維持人人有獎，今年在加碼環節更豪撒大包現金紅包，讓員工滿載而歸，而英業達旺年會將於本周五舉行，外界關注總獎金額度，受到AI、IC兩利多簇擁之下，有望再創新高。

廣達旺年會已於上周五晚間正式舉行，今年最大獎一樣維持三十萬元的現金大獎，總金額與去年差不多，都將超過五千萬元，抽獎為人人有獎，若員工未現場領取，將隔日於公司內以系統抽出。仁寶集團旺年會作為今年全部代工廠中，第一個登場者，今年除了原先發出的近5千萬獎金外，還加碼上萬份現金紅包，號稱人人有獎，總獎金高達新台幣1億元，遠遠超過去年4,000萬元的獎金額度。至於緯創則將於2月2日舉行，並邀請歌后張惠妹、艾怡良助陣。

英業達目前已公布今年藝人卡司，陣容包括阿Ken、瑪麗、韋禮安、徐佳瑩，而搖滾教父伍佰將以「神秘嘉賓」身分壓軸開唱。此外，英業達這次旺年會，也選在南港展覽館辦理，據悉，當日包括英華達、無敵（8201）、英研智能等集團子公司，都將齊聚一堂，現場預計將有超過6,000名的員工共襄盛舉。而英業達作為四大代工中，相對較早投入、布局AI伺服器供應鏈的大廠，外界也關注，屆時送出的獎金額度，是否有望超越仁寶、廣達，再創高峰。