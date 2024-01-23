供應鏈證實未碰面 黃仁勳明將出席輝達台灣分公司尾牙釋展望

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳再次訪台，除為了參加台灣分公司24日尾牙，還安排多日私人行程，外界原猜測是否與供應鏈大老有關，不過近日英業達（2356）則向《經濟日報》證實，本次集團董總並未與皮衣總裁私下會面，僅有採購主管在皮衣總裁來台首日晚間，兩人在寧夏夜市有過一次不期而遇。

英業達總經理蔡枝安於去年6月正式上任後，隨即便於去年7月代表集團前去文華東方酒店，參與重要合作夥伴超微（AMD）的年度創新日活動，而去年10月在輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳再度來台時，代表英業達與其密會者，也同樣是總經理蔡枝安，因此每當有供應鏈重要大老來台時，蔡總的動向也格外成為市場關注的焦點。

據聞，黃仁勳這次來台主要是為參加台灣分公司將於24日舉辦的尾牙活動，而供應鏈證實黃仁勳已在上周就已造訪輝達北京、上海、深圳等3處辦公室、並參加NVIDIA中國區年會，而本周來到台灣除了立刻趕去自己最喜歡逛的寧夏夜市，外界也關注與台鏈大廠的動向。