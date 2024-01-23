快訊

港股震盪暴起暴落：香港變成「國際金融中心遺址」

澳網／有神快拜！謝淑薇只花57分鐘闖混雙4強

日本多段新幹線驚傳停駛！「疑似原因」曝光 恢復時間仍未明

Imperas獲頒晶心科2023年度合作夥伴榮譽

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導

RISC-V模擬解決方案領導者Imperas今日宣布，獲同時也是RISC-V 國際協會創始首席會員的晶心科技，頒發2023晶心科年度合作夥伴。晶心科表示，自2017年以來，Imperas一直與晶心科技合作，為晶心科全系列RISC-V處理器IP提供快速、指令精確的模型，並獲得晶心科技的認證，將Imperas的模型作為晶心科技處理器核心的參考模型。

虛擬平台（軟體模擬）是現今的一種主流技術，用於早期軟體開發（shift-left software development），同時亦可在晶片tape-out後（after silicon）進行全面、自動化的軟體測試。成功部署虛擬平台的關鍵要素是高品質的模型，特別是處理器的模型。此外，這些模型需要與一系列產業標準工具和設計流程相契合，其中包括了SystemC和硬體模擬器（hardware emulators）。而Imperas針對晶心科處理器IP所最佳化的快速處理器模型—ImperasFPMs (ImperasFPMs)即滿足這些要求。

晶心科提供了各式RISC-V CPU，從小型微處理器（microprocessors）到支援RISC-V 數位訊號處理、浮點運算和向量擴展的多發射、亂序處理管線多核心應用處理器（multi-core applications processors）。晶心科技同時還是第一家開發完全符合ISO 26262標準的車規SoCs RISC-V處理器的公司，包括ASIL-B功能安全標準的認證。除此之外晶心科技的處理器還可滿足高性能人工智慧/機器學習AI/ML的應用需求。

Imperas與晶心的成功合作案例包括一個具有複雜多核心AI加速器的超大規模運算客戶。該客戶最初在其專案中使用Imperas技術進行指令集架構探索。接著，他們事先在Imperas虛擬平台上使用了快速模擬晶心處理器的ImperasFPMs開發了軟體，並在收到晶片後的一周內即驗證完整的軟體堆棧（software stack）運行。

晶心科 處理器 軟體

延伸閱讀

晶心科、M31 中長天期俏

AI賦能智慧邊緣 行動運算處理器的時代革命

晶心科推RISC-V新品 傳獲Meta導入

英特爾CES展再秀新品 HX行動處理器、桌上型新品問世

相關新聞

獨／中科二期擴建公告近了 台中高球場180萬元收球證

攸關台積電擴廠的「台中園區擴建二期」案，上個月26日經內政部都市計畫委員會審查，決議通過都市計畫變更。據了解，該案因運用...

IC設計業界預期：下半年「傳統旺季」營運將大幅成長

IC設計族群今（23）日早盤點火，多檔相關個股紛紛上揚，其中驊訊（6237）盤中更攻上漲停板。法人表示，由於總體經濟不確...

日月光發春節獎金總額1.5億元 基層員工每人1.2萬元

封測大廠日月光投控（3711）面對全球市場需求低迷及供應鏈調節庫存的挑戰，公司營運仍相當穩健。日月光投控表示，全體員工努...

獨／Ai Pin有大咖挺！和碩獨家代工 OpenAI執行長當金主

AI應用火熱，美國新創 Humane 推出的革命性個人裝置 Ai Pin 將在3月開賣，這款AI消費電子產品話題性不亞於...

資策會擴大培訓TIPS自評員 邀台積電、中鋼、東元等大廠分享經驗

智財管理為企業保護研發技術、創造營運優勢之重要策略，財團法人資訊工業策進會科技法律研究所（資策會科法所）協助經濟部產業發...

日月光基層員工每人加發1萬2000元春節獎金 共發出1.5億元

面對全球市場需求低迷及供應鏈調節庫存的挑戰，日月光表示，由於公司營運穩健，為感恩全體員工努力不懈的付出，延續往年與全員共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。