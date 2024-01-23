Imperas獲頒晶心科2023年度合作夥伴榮譽

RISC-V模擬解決方案領導者Imperas今日宣布，獲同時也是RISC-V 國際協會創始首席會員的晶心科技，頒發2023晶心科年度合作夥伴。晶心科表示，自2017年以來，Imperas一直與晶心科技合作，為晶心科全系列RISC-V處理器IP提供快速、指令精確的模型，並獲得晶心科技的認證，將Imperas的模型作為晶心科技處理器核心的參考模型。

虛擬平台（軟體模擬）是現今的一種主流技術，用於早期軟體開發（shift-left software development），同時亦可在晶片tape-out後（after silicon）進行全面、自動化的軟體測試。成功部署虛擬平台的關鍵要素是高品質的模型，特別是處理器的模型。此外，這些模型需要與一系列產業標準工具和設計流程相契合，其中包括了SystemC和硬體模擬器（hardware emulators）。而Imperas針對晶心科處理器IP所最佳化的快速處理器模型—ImperasFPMs (ImperasFPMs)即滿足這些要求。

晶心科提供了各式RISC-V CPU，從小型微處理器（microprocessors）到支援RISC-V 數位訊號處理、浮點運算和向量擴展的多發射、亂序處理管線多核心應用處理器（multi-core applications processors）。晶心科技同時還是第一家開發完全符合ISO 26262標準的車規SoCs RISC-V處理器的公司，包括ASIL-B功能安全標準的認證。除此之外晶心科技的處理器還可滿足高性能人工智慧/機器學習AI/ML的應用需求。

Imperas與晶心的成功合作案例包括一個具有複雜多核心AI加速器的超大規模運算客戶。該客戶最初在其專案中使用Imperas技術進行指令集架構探索。接著，他們事先在Imperas虛擬平台上使用了快速模擬晶心處理器的ImperasFPMs開發了軟體，並在收到晶片後的一周內即驗證完整的軟體堆棧（software stack）運行。