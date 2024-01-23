AI伺服器需求旺 法人看好勤誠後市

隨美超微等AI伺服器大廠陸續上修去年第4季財測後，法人機構也積極走訪台廠供應鏈，其中，勤誠（8210）在客戶上修今年AI伺服器訂單57%，中國AI伺服器將於第2季開始出貨下，看好全年營運後市。

分析師表示，勤誠去年第4季營收季增100%、年增78%，受惠於高U數專案單季出貨1萬台，單價維持2,000~2,500美元水準下、雖一般型伺服器需求疲弱，加上新台幣升值造成匯損，但預估全季毛利率為24%，每股稅後純益（EPS）上看4.6元。

展望今年第1季營運，受惠於一般型伺服器需求回穩，且 AWS 對AI伺服器需求維持樂觀態度，預估全季高U數專案出貨量約1萬台、季持平，但受專案進入放量期，單價恐下滑至1,800美元，預估單季營收為37.5億元，季減21%、年增128%，毛利率23.8%，EPS 約3.8元。

今年勤誠H100專案將於第3季改為B100專案，機殼大小仍維持7U設計，因GPU TDP（熱設計功耗）將由700W提升至1,000W，初期單價將略提高；並受惠於 AWS 持續看好AI大趨勢，客戶上修2024年的專案出貨量57%至5.5萬台；另外，勤誠新增1個新 ASIC 機殼專案，客戶預計於上半年開始小量出貨，初期單價約為1.5萬美元，將帶動營收強勁成長下，預估全年營收173億元、年增53%，其中AI／ASIC 營收比重達50%、年增244%，EPS 上看18.8元、年增110%。