晶相光最壞情況已過 傳第1季將重新投片、迎客戶訂單
CMOS 影像感測器（CIS元件）廠晶相光（3530）受惠於 CIS 元件市場需求改善效益，庫存回到健康水準效益下，顯示最壞情況已過。業界傳出，晶相光預計準備在本季開始重新投片量產，準備迎接客戶訂單，且預期晶相光今年出貨動能將擺脫去年低迷水準。
CIS 元件市場近一年以來受到市場庫存調整影響，使產品單價不斷下跌，且客戶下單相對保守，使晶相光去年合併營收年減18.0％至16.63億元，寫下七年以來低點。
不過，進入2024年後，CIS 元件情況已經明顯改善，業界傳出，晶相光準備在本季向晶圓代工廠重新投片量產，這也是睽違幾季以來，晶相光將重新擴大投片，顯示庫存水位已經降至健康水準，且今年客戶訂單動能將可望逐季回溫，擺脫去年營運低迷情況。
據了解，晶相光鎖定的 CIS 元件市場主要是安防及車用影像等相關市場，目前隨著鏡頭普遍將導入人工智慧（AI）趨勢，因此要求解析度也相對提升，使當中的 CIS 元件也出現更新需求，這將成為晶相光今年掌握的訂單商機。
另外，神盾目前仍持有晶相光16.11％股權，當前神盾正在積極推動聯盟邁向AI晶片市場發展，雖然神盾現僅是策略投資晶相光，但未來隨著AI晶片市場持續擴大，神盾、晶相光雙邊將有機會攜手共進AI商機。
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