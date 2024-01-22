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AI伺服器移回台灣生產 去年12月海外生產比降至48.6%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

經濟部統計處長黃于玲今（22）日指出，AI需求熱絡，帶動伺服器接單連續6個月成長態勢；部分AI伺服器、網路等訂單移回台灣生產，致12月外銷訂單海外生產比降至48.6%。

經濟部統計指出，12月外銷訂單海外生產比為48.6%，較上月減少4.1個百分點，較上年同期減少4.4個百分點，出現較明顯回降。

黃于玲分析，各業中，向來以資訊通信產品海外生產比重最高，12月資訊通信產品海外生產降至84%，年減4個百分點，因此導致整體海外生產比下降；其中部分伺服器、網通等資通訊產品移回到台灣生產。

黃于玲表示，今年有利因素就是新興科技應用發展，帶動AI和半導體需求，有利於我接單動能。2023年12月資通訊產品接單年減25.3%，惟伺服器接單增加，抵銷部分減幅。伺服器接單已連續6個月成長。

儘管台積電法說會看好未來半導體需求，但12月晶圓代工接單仍呈負成長，未見起色。黃于玲表示，半導體產業仍持續去化庫存，AI需求增加也會帶動晶圓代工訂單，惟真正關鍵還是在於全球終端需求是否明顯復甦。

伺服器 AI 經濟部

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