鴻海印度華語專案啟動 響應TECC政策同四校簽署MOU

鴻海（2317）今（22）日宣布，響應我駐印度臺北經濟文化中心（TECC），以及印度四所大專院校，包括Shiv Nadar University、VEL TECH、Assam Don Bosco University、Karpagam Academy of Higher Education共同簽署華語教育專案MOU，前期由鴻海出資贊助300萬盧比（約合新台幣120萬元整），透過產官學三方合作，共同推廣當地華語教育，後續會擴大到其他大專院校，期盼能夠深化在地產學合作，為集團儲備相關產業人才。

印度華語教育專案MOU，鴻海將贊助上述四校臺灣教師在印執教期間相關津貼費用，初期有共計近百位印度大專院校學生參與華語教育課程，該專案會推廣至其他學校，若完成華語課程且符合職缺所需者，集團將優先聘用。

對此，鴻海科技集團表示，我們致力響應、提升印度華語人才培育計畫，透過贊助設有臺灣教育中心的印度大學，召集產官學攜手強化華語教學資源，以協助在地學生培養優越華語能力，以應集團未來在印度策略發展的人才需求。

我駐印度代表葛葆萱表示，很高興見證這項MOU的簽署，目前政府在印度設有31座臺灣教育中心，透過鴻海科技集團的贊助，可望增加臺灣老師來印度教書意願，也為學習成績優異的印度學生開創更多的就業機會，隨著臺企赴印度設廠需求持續增加，期許印度華語專案的推進，能夠協助解決印度當地華語人才問題。

鴻海集團在印度華語教育專案的推動，也引起合作大學熱烈迴響！校方皆表示，很榮幸能夠跟鴻海科技集團簽署合作備忘錄，這項合作將有助於本校學生和教職員在華語教育取得更多的進展與成果，精進語言溝通能力，應未來的全球化挑戰做好準備。