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集邦：元月電視面板全面止跌 32吋領先上漲1美元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技22公布元月下旬面板報價。集邦科技/提供
集邦科技22公布元月下旬面板報價。集邦科技/提供

集邦科技（TrendForce）今（22）日公布元月下旬面板報價，在面板廠減產、偏光板上游受日本地影響供貨不順，讓面板價格出現止穩現象。TrendForce研究副總范博毓表示，電視面板32吋報價率先上漲，其餘均止跌；IT面板部分尺寸報價緩跌。

TrendForce研究副總范博毓表示，元月雖屬電視面板的需求淡季，但面板廠持續透過大規模的減產與歲修計畫，試圖翻轉電視面板價格趨勢。近期觀察部分中國大陸品牌客戶針對3-4月份的北美退稅季的備貨需求開始增強，加上偏光板上游受月初日本能登地震影響出現供貨不順的問題，都開始讓面板價格出現止穩的空間。因此目前預期1月份電視面板價格的走勢上，32吋可望率先上漲1美元，43吋至75吋則全面出現止跌持平。

監視器面板元月雖然進入需求淡季，但因為緊接著2月就是中國大陸農曆新年，所以面板廠除了安排減產以及歲修計畫外，也鼓勵客戶提前備貨，目前觀察1月份後段產能部分已經沒有太多加單空間。加上偏光板上游材料短缺問題也會影響一部分的VA面板，因此1月份Monitor面板價格走勢上，主流尺寸如21.5吋，23.8吋，27吋的面板模組預期將全面止跌，Open Cell面板則預期仍有下跌0.1~0.2美元的空間。

NB面板方面，進入2024年首季後，因為部分客戶在去年底已經增加不少備貨，因此第1季需求明顯減弱。品牌客戶要求面板廠調降面板價格，面板廠的姿態也較軟，因此面板價格仍有下跌的壓力。目前觀察1月份NB面板價格走勢，16:10機種因為單價較高，仍有持續收斂與16:9機種價差的空間，因此14吋16:10機種預期下跌0.2美元，16吋16:10機種預期下跌0.3美元，跌幅較大。16:9的IPS主流機種預期下跌0.1美元，16:9的TN機種則保持持平態勢。

電視面板 2024

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