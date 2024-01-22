台積電1奈米廠傳落腳嘉義 張善政：持續溝通爭取

台積電1奈米廠傳將落腳嘉義，繼台積電去年宣布放棄龍潭科學園區三期，再度引起社會關注。對於外界質疑桃園是不是爭取失利，桃園市長張善政今天下午表示，市府持續與竹科管理局溝通，大家也知道，台積電未來不會只有一個廠，需求很多，所以還是會持續溝通去爭取。

桃園市政府補充，龍科三期擴建計畫仍持續進行當中，相關招商也未停止，台積電設廠由國科會竹科管理局擔任窗口，市府始終配合科管局的相關協調作業，對於台積電設廠事宜，以科管局說明為主。

市府呼籲，期待台積電的設廠回歸產業面，有心人士也不要再炒作。當初龍科預定地有將近九成是私有地，在尚未完成前置作業與溝通程序就擅自宣布，才是讓台積電面臨激烈抗爭而未能往下走的主因。

市府表示，去年桃園市府招商金額達1709億元，比前一年成長1.2倍，張善政也指示市府團隊加強與桃園境內企業合作，全力協助產業升級轉型，例如協助企業朝智慧製造的方向前進，提高附加價值，透過招商與轉型，推動桃園產業發展。