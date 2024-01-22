協助軟體、資服業者勇於創新 數產署祭出百萬獎金

數位部產業署今（22）日公告第二屆 adi15數位新創應用獎勵計畫，即日起至2024年2月29日受理申請，獲獎企業除了獎勵金新台幣100萬元外，還有機會升級品牌形象，鏈結國際拓展商機注入商業能量。

數產署自2023年2月24日啟動第一屆「數位新創應用獎勵計畫」徵件，經過篩選後，最終選出已有市場落地實績與具備高成長潛力之新創軟體與資訊服務企業。上一屆計畫推動總申請件數超過150件，歷經3個月審查後，最終選出15家數位新創企業。

數產署指出，本計畫主要獎勵已有市場落地實績與具備高成長潛力的軟體與資訊服務新創，以做為產業之成功創業典範，並盼藉此鼓舞更多數位新創勇於創新並邁向國際，用新科技解決社會和產業的問題，為產業數位轉型開路，蓬勃數位相關產業發展。

數產署說，為了讓軟體產業與資訊服務相關的數位新創產業能夠持續加速馬力，因此再度於今年推動第二屆 adi15數位新創應用獎勵計畫，申請資格需要是，國內依法登記成立的獨資、合夥、有限合夥事業或公司且未滿八年的新創企業，須具三年以上營運實績；參選企業的行業分類必須是軟體出版業、電腦程式設計、諮詢及相關服務業、資訊服務業，且參選標度須為自行研發產品、技術或服務，不得為經銷、代理或代購。

另外，數產署公告中也提到，參加的企業不得為陸資投資企業，也不得為本國設立及外國營利事業在台設立的分公司。徵案期間僅接受電子申請方式，全程採線上申請，不受理紙本送件。為讓業者能夠更加了解，也將在北中南三地舉辦說明會。