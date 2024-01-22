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寬量國際: 台灣半導體供應鏈廠商10年後市值將成長10倍

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
左起為寬量國際顧問何柏杰、寬量國際創辦人暨執行長李鴻基、寬量國際策略長谷月涵。圖/寬量國際提供
左起為寬量國際顧問何柏杰、寬量國際創辦人暨執行長李鴻基、寬量國際策略長谷月涵。圖/寬量國際提供

台積電(2330)長期扶植台灣半導體供應鏈的策略，已開始吸引外國投資人注意，寬量國際(QIC)策略長谷月涵今(22)日表示，根據內部追蹤的49家台灣半導體供應鏈廠商財務資料，研究團隊預估台灣半導體供應鏈市值將由目前的249億美元，於2033年成長10倍至2577億美元。

谷月涵表示，根據QIC對於49家台灣半導體供應鏈廠商的研究，展望未來10年，假設自2022至2033年台積電與供應鏈廠商營收年複合成長率分別為15%與16%，若以3倍市值/營收比估算十年後的供應鏈市值，台灣半導體供應鏈廠商市值可望從目前的249億美元，於2033年成長10倍至2,577億美元，台灣半導體供應鏈廠商市值佔台積電比重，則可望從目前的5%提升至13%，以彰顯台灣供應鏈持續對台積電營運的長期貢獻與業績成長。

根據QIC顧問何柏杰的研究，目前台灣半導體供應鏈有下列幾個市場現象值得關注：

一、在2019至2022年半導體產業上升循環中，台積電ROE自21%上升至40%，同期間台灣半導體供應鏈廠商的ROE中位數自13%增加至18%。

二、目前台灣半導體供應鏈廠商的外資持股比例中位數僅有7%，不到台積電 73%的10分之1。

三、國際投資人目前持有約3,430億美元的台積電，對台灣半導體供應鏈廠商的持股僅約47億美元，約當1.4%的台積電持股，對比預估2033年台灣半導體供應鏈廠商營收佔台積電成本與資本支出達49%的水位，顯示外資對台灣半導體供應鏈的持股仍有很大的增加空間。

四、目前外資圈有21家券商研究覆蓋台積電，對比市值小於10億美金的台灣半導體供應鏈廠商，卻鮮少有外資券商研究覆蓋，意味著國際資本市場對於台灣半導體供應鏈廠商的投資部位與了解勢必會逐步增加。

寬量國際策略長谷月涵(Peter Kurz)指出，總統大選過後，許多選前不確定性將消除，市場重新聚焦基本面，而台灣半導體供應鏈持續受惠AI、HPC需求與消費性電子產業結束庫存調整，迎接新一輪的產業成長循環，其中QIC團隊持續追蹤圍繞台灣半導體供應鏈為主的產業鏈上中下游，包含上游的IP、ASIC與IC設計，晶圓製造端的建廠、設備、耗材、零組件、代理商及封測端受惠先進封裝CoWoS、Chiplet小晶片等相關企業，近期已接獲許多國際機構投資人的關注。

谷月涵指出，台灣身為全球半導體產業製造的領頭羊，台積電多年來已扶植上百家台灣半導體供應商，而寬量國際作為國際機構投資台灣中小型股的首選門戶，過去10年已協助超過百家台灣上市與未上市企業與國際投資人交流，並將在3月6日到3月7日舉辦QIC半導體日(QIC Semiconductor Corporate Day)線上論壇，協助台灣半導體供應鏈增加國際資本市場曝光度。未來10年，寬量國際將持續引進國際資本市場的能量，協助台灣半導體供應鏈征戰國際，於全球產業及資本市場持續壯大。

QIC所追蹤的49家台灣半導體供應鏈廠商，包含：昇陽國際(8028)、中砂(1560)、瑞耘(6532)、帆宣(6196)、濾能(6823)、漢唐(2404)、聖暉(5536)、迅德興業(6292)、盟立(2464)、華景電(6788)、世禾(3551)、科嶠(4542)、京鼎(3413)、上品(4770)、日揚(6208)、長興材料(1717)、光罩(2338)、家登(3680)、家碩(6953)、意德士(7556)、弘塑(3131)、辛耘(3583)、友威科(3580)、閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289)、桓達(4549)、捷流閥業(4580)、晶彩科(3535)、博磊(3581)、鈦昇(8027)、萬潤(6187)、致茂(2360)、采鈺(6789)、精材(3374)、崇越(5434)、華立(3010)、翔名(8091)、光洋應材(1785)、永光化學(1711)、中華化學(1727)、三福化工(4755)、達興材料(5234)、勝一化工(1773)、聯華實(1229)、信紘(6667)、志聖(2467)、均華(6640)與均豪(5443)。

半導體 台積電

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