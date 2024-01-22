台積1奈米廠將落腳嘉義… 繼高雄後 再投資綠執政縣市

投資金額逾兆元的台積電一奈米建廠計畫，擬在嘉義縣太保市的科學園區設廠。這是台積電繼日前法說會宣布在高雄廠增建第三座二奈米晶圓廠，又一先進製程選擇落腳南部民進黨執政縣市。

消息人士透露，台積電已向主管嘉義科學園區的南科管理局提出一百公頃用地需求，其中四十公頃設先進封裝廠，後續六十公頃將作為一奈米建廠用地。

由於台積電用地需求超出嘉義科學園區第一期規畫的八十八公頃面積，預期將加速第二期擴編，以利台積電進駐。

台積：以台灣作主要基地

台積電表示，設廠地點選擇有諸多考量因素，台積電以台灣作為主要基地，不排除任何可能，也持續與管理局合作評估在適合半導體建廠用地。台積電指出，一切資訊請以公司對外公告為主。

嘉義縣長翁章梁指出，尊重台積電設廠地點決定，相信會有最佳評估，誠摯歡迎台積電投資嘉義、更歡迎優秀的人才來嘉義，相信嘉縣未來幾年將成為西部走廊最具競爭力和發展潛力城市。他也說，嘉義科學園區目前綠電充足，也擬興建海水淡化廠，為產業打造發展好基地，優渥條件絕對是首選。

棄龍潭廠 啟動備案計畫

據了解，台積電建廠小組在嘉義科學園區去年八月編定納入南科管理局管轄的科學園區前，即派人前往進行廠勘，這也是在進駐桃園龍潭科學園區第三期擴建遭激烈抗爭後，台積電建廠小組啟動備案計畫，最後決定放棄在龍科三期擴建案內的設廠計畫。

台積電放棄龍潭建廠後，立即引來包括高雄、台中、彰化、嘉義、雲林、台南及屏東等各縣市首長爭相拉攏前去投資，各地方政府也都表明將在土地和供水供電全力協助。翁章梁當時即表態，若台積電要到嘉義評估，他將擔任召集人，並組專業小組全力協助，並強調該縣有很多台糖土地，未來徵收不會有太大問題。

分散風險 串連西部廊帶

不過，台積電長期向國科會主管的管理局租地，雙方建立單一窗口，最後擇定落腳嘉義科學園區，主要是因為此科學園區地理位置佳、 土地面積完整，並具可擴充性。這與翁章梁說法吻合。

一奈米製程落腳嘉科，可分散區域風險，也有利嘉義縣城市發展，縮小城鄉差距。再者，嘉義科學園區離嘉義高鐵站車程僅七分鐘，往北串起台積電中科、竹科廠，往南串連南科廠及高雄廠，均符合台積電創辦人張忠謀先前所提可在一日內動員上千名工程師支援各廠區運作，讓台灣西部科技廊帶更完整。