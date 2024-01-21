真的很愛！輝達執行長黃仁勳 連兩天造訪夜市

繼昨（20）日晚間被目擊去逛寧夏夜市後，輝達執行長黃仁勳今晚又穿著招牌黑色皮衣，再度光臨寧夏夜市，所到之處，眾人爭相合照，他已經快要成為台灣夜市的觀光代言人。

這回是黃仁勳繼去年參與Computex 2023台北國際電腦展、出席鴻海科技日、參加台積電（2330）創辦人張忠謀獲頒李國鼎獎典禮後，一年內第四度訪台。

外傳黃仁勳此行來台，將會出席輝達台灣分公司的尾牙，但市場上也有消息揣測，他可能也有機會去參加相關合作廠商的聚會。

黃仁勳去年5月下旬來台時，帶起一陣AI旋風，並出席台大畢業典禮致詞，還擔綱Computex 2023台北國際電腦展的開幕主題演講。

黃仁勳於去年10月來台出席鴻海（2317）科技日活動，宣布輝達將擴大與鴻海合作，當時並與鴻海董事長劉揚偉一起乘坐量產版Model B電動車進入活動會場。另外，黃仁勳去年11月初也曾事先保密，再驚喜現身張忠謀獲頒李國鼎獎的典禮現場。