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台積電重押半導體…他喊「為啥不開銀行、保險」 網神譬喻：看看三星

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。路透
台積電。路透

「護國神山」台積電法說報喜，上周五（19）日股價跳空上漲，收盤衝上626元、市值激增近兆元站上16.2兆元，貢獻大盤指數超過300點。對於台灣經濟、世界半導體有著重要影響的台積電，有網友在PTT以「為什麼台積電只重押半導體？」為題發文，引發熱議。

原PO指出，一間公司成長到最後都會出資發展副業，長出科技樹，像YAMAHA做機車、樂器、喇叭；sony有耳機、手機、保險；三星有電子、家電、保險、銀行；三菱有銀行、重工、汽車、金屬，「為什麼一間市值全世界十大的公司台積電，到現在都只重押半導體啊？」

原PO疑惑，為什麼台積電不開銀行、保險、不動產擴大自己的版圖，提供更多元性的就業機會，讓大家都以在台積電上班為榮，「基本的社會責任，為什麼台積電不做？」

對此，網友紛紛不以為然指出，「本業就很強了，不要發廢文」、「台積又不是商社，專業半導體工廠，光做好本業就不容易了」、「為何台積電今年3奈米能奠定未來黃金十年，好好思考吧」、「台積發展副業，股票價值絕對降低」、「看看其他集團，有誰產值比台積電高？」、「一個企業如果本業不顧，跑去做人人都可做的副業，對股東的責任都沒有，還談什麼狗屁社會責任」、「半導體就吃不完了，而且資源不全押，你以為韓國、美國、中國是吃素的？被追過技術壁壘就沒了」。

也也人指出，「台積電以前發展過別的啊，然後就沒然後了」、「之前也有做LED燈管吧，之前我鄰居裝燈管說是台積電」、「曾經做過太陽能啊，最後交給專業的」、「做大陽能就失敗啊了，有些企業就本業很強，有些轉投資很強，每家擅長的不同」、「日商、韓商這種財閥型的這樣才會變雜貨店吧，美商雖然也會有副業，但大致都是相關的周邊」、「台積電除了太陽能和記憶體，最大的副業應該是扶持相關產業鏈，不過都集中在半導體業，和三星那種除了半導體外，還插足金融、保險、製藥等非相關產業的財閥式經營理念不同。如果說三星是練了一萬種招式，台積電就是把同一招苦練一萬次」。

台積電 半導體 PTT 奈米

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